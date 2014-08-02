Peşmergeden, IŞİD'e ağır darbe

Musul yakınlarında bulunan Peşmergelerin denetimindeki Zımar bölgesine girmeye çalışan IŞİD teröristleri ile peşmergeler arasında önceki gün çatışma çıktı.



DHA'nın haberine göre, IŞİD güçlerini yoğun ateş altına alan peşmergeler 76'sını öldürdü. Çatışmada 38 IŞİD üyesi yaralı ve sağ olarak yakalanırken, 13 Peşmerge öldü, 17 Peşmerge ise, yaralandı.



Yaralı Peşmergeler Zaho ve Duhok'taki hastanelere kaldırılırken, Zımar bölgesine çok sayıda Peşmerge takviye olarak gönderildi.



Peşmerge kaynakları, ağır darbe vurulan IŞİD'in Zımar bölgesine ilerleyişinin durdurulduğunu söyledi.