IŞİD saldırısından sonra Irak İçişleri Bakanı istifa etti

Irak İçişleri Bakanı Muhammed Gabban, başkent Bağdat'ta 200'den fazla kişinin öldüğü bombalı saldırıların ardından istifasını sundu.

Bakan Muhammed Gabban istifa mektubunu sunduğunu ve Başbakan Haydar el Abadi kararını verene dek sorumluluklarını yardımcısına devrettiğini söyledi.

Gabban istifa duyurusunu Bağdat'taki bir basın toplantısında yaparken, duyurunun videosu Gabban'ın resmi Facebook sayfasına da konuldu.

IŞİD'in sivelleri hedef aldığı bombalı saldırı 2003'teki işgalden bu yanaki en kanlı eylemdi.

Saldırı sonrası ülkede 3 gün ulusal yas ilan eden Irak hükümeti, Bağdat'a girişlerde güvenlik önlemlerinin artırılacağını açıklamıştı.

Saldırı, Cumartesi gece yarısı, Bağdat'ın merkezindeki Karada mahallesinde bir restoran ve alışveriş merkezinin yakınlarında düzenlenmiş, bomba yüklü araçla yapılan saldırı sırasında sahur vakti öncesi dışarıda bulunanlar nedeniyle caddenin kalabalık olduğu belirtilmişti.

İkinci bir saldırı ise kentin kuzeyinde yer alan ve yine ağırlıklı olarak Şiilerin yaşadığı bir mahallede düzenlenmiş, bu saldırıda da en az beş kişi ölmüştü.