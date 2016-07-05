"Canlı bombayla telefonda görüşen müteahhit IŞİD sempatizanıydı"

Atatürk Havalimanı’nı kana bulayan canlı bombalardan Rakim Bulgarov ile patlamadan önce telefon görüşmesi yaptığı iddiasıyla tutuklanan müteahhit Rıza Coşkun’la ilgili yeni iddialar ortaya atıldı.

Hürriyet’ten Fırat Alkaç’ın haberine göre, Coşkun’un ortağı Selman Salış’ın inşaatında çalışanlardan R.A. “Rıza’nın IŞİD sempatizanı olduğunu biliyorum. Bununla ilgili konuşmalar yapardı” dedi.

Rıza Coşkun, merkezi Tekirdağ Malkara’da bulunan UGS Yapı İnşaat Şirketi’nin ortaklarından olan ve soruşturmada tutuklanan mühendis Selman Salış ile birlikte çalışıyordu. UGS Yapı Şirketi’nin yaptığı inşaatlardan birinde çalışan R.A., şunları anlattı:

“Rıza ve Selman Bey birlikte arsa buluyorlar ve üzerine bina yapıyorlar. Rıza’nın IŞİD sempatizanı olduğunu biliyorum. Bununla ilgili konuşmalar yapardı. Çevresinde Suriye’ye gidip gelen çok insan var.”

Bu arada polis kayıtlarına göre Coşkun, olay günü saat 15.00’te Pendik’teki bir ankesörlü telefondan Bulgarov’u aradı. İddiaya göre 17.00’de ise Osmaniye’deki inşaata geldi.

“IŞİD’den alınmıştı”

Müteahhit Rıza Coşkun’un kuzeni Ayhan Savaş ise şunları söyledi:

“Rıza müteahhitlik yapıyor, işinde gücünde bir adam. 6 ay önce IŞİD’den gözaltına alınmıştı. Sonra Emniyet’ten serbest bırakılmıştı. Evinde televizyon ya da internet olmadığı için gelişmeleri takip edemiyoruz. Sadece bir telefon görüşmesi yaptığı için tutuklandığını biliyoruz.”