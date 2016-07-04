Irak'taki patlama için tweet atan Gül, "Ortadoğu'yu ateşe atanlar sebep oldu" diyerek kimleri kast etti?

Irak’ın başkenti Bağdat’ta IŞİD’in düzenlediği saldırıda şu ana kadar 167 kişi hayatını kaybetti, yüzlerce kişi de yaralandı. Irak’ta iki günlük ulusal yas ilan edilirken dünyadan da hain saldırıya tepki yağdı. Saldırıyla ilgili Twitter'dan bir mesaj yayımlayan 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, "Bayram arefesinde bile bu derece gaddar olabilen zihniyetin ortaya çıkmasına işin sonunu düşünmeden Ortadoğu’yu ateşe atanlar sebep oldu" dedi.

Abdullah Gül; Türkçe, İngilizce ve Arapça olarak 3 ayrı dilde yaptığı açıklamada “Bugün Bagdat’ın en işlek alışveriş merkezinde IŞİD terörü 125 masum insanı öldürdü. Bayram arefesinde bile bu derece gaddar olabilen zihniyetin ortaya çıkmasına işin sonunu düşünmeden Ortadoğu’yu ateşe atanlar sebep oldu. Hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet tüm Irak halkına başsağlığı diliyorum” dedi.

Gül’ün mesajındaki “işin sonunu düşünmeden Ortadoğu’yu ateşe atanlar” vurgusu sosyal medyada “Gül kimi kastetti” sorusuna neden oldu.