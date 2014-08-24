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Dünya

IŞİD, Rakka'daki askeri havalimanını ele geçirdi

IŞİD'in Tabka Askeri Havalimanı'nın kontrolünü ele geçirmesiyle birlikte Rakka'da Suriye ordusunun elindeki son askeri nokta da kaybedilmiş oldu

24 Ağustos 2014 20:22

Suriye'nin Rakka vilayetine bağlı Tabka ilçesinde yer alan askeri havaalanının, Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) örgütünün kontrolüne geçtiği belirtildi. Tabka'nın da IŞİD'in eline geçmesiyle birlikte kuzeydeki Rakka vilayetinde Suriye'ye ait son askeri nokta da kaybedilmiş oldu.

Yerel kaynaklar, IŞİD militanlarının uzun süren şiddetli çatışmaların ardından Tabka Askeri Havaalanı'nda tamamıyla kontrolü ele geçirdiğini belirtti. IŞİD'in havaalanını ele geçirmesinden sonra çok sayıda rejim askerini öldürdüğü ve esir aldığı kaydedildi.

Suriye Genel Devrim Konseyi (SRGC) ile Suriye Yerel Koordinasyon Komitesi (LCC) de IŞİD'in Tabka Askeri Havaalanını ele geçirdiği yönündeki haberleri doğruladı.
Son askeri nokta kaybedildi

Söz konusu havaalanının rejimin kuzeydeki son "askeri noktası" olduğu belirtiliyor.

İki gün önce Suriye birliklerinin IŞİD'in ele geçirmeye çalıştığı hava üssünün etrafında yürüttükleri ağır saldırılar sonucunda çok sayıda cihatçı militanı öldürdüğü haberleri basında yer almıştı. Hatta öldürülenler arasında Türkiye’yi tehdit eden IŞİD’in basın sözcüsü Ebu Musa ve örgütün önde gelen komutanlarından Ebu Salem El Jazravi'nin de bulunduğu iddia edilmişti.

Terör örgütü IŞİD, bu ayın başında Rakka'nın Ayn İsa köyü yakınlarında bulunan rejime ait 93. Tümeni de ele geçirmişti. (AA)

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