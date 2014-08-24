İngiltere'den Türkiye'ye 'IŞİD'e katılan cihatçıları durdurun' baskısı

İngiltere’de yayımlanan The Guardian gazetesinin pazar günleri yayımlanan eki The Observer, bugünkü “ABD IŞİD’in üst düzey terör şeflerini vurmak için Suriye’de hava saldırılarını başlatmaya hazır” manşetli haberinde, “Türkiye’nin cihatçı akınını durdurmak için baskı altında” ifadelerini kullandı.

IŞİD, tehditlerine karşı Beyaz Saray’ın eyleme geçeceği belirten gazete, cihatçıların Türkiye’nin Suriye sınırına doğru akışını önlemek için Türkiye’nin gittikçe artan bir baskı altında olduğunu vurguladı.

Hürriyet’te yer alan habere göre, ABD’nin IŞİD’in liderlerini ortadan kaldırmayı hedefleyen hava saldırılarını düşündüğünü yazan The Observer, Washington’un hava saldırılarını Irak’tan Suriye’ye genişletmeyi planladığını ileri sürdü. Yüksek düzeydeki İngiliz politikacıların Ankara’dan, İngiltere ve diğer ülkelerden giden cihatçıların IŞİD’e katılmadan önce Türkiye üzerinden Suriye’ye girmelerini bloke etmesini istediklerine dikkat çekildi.

Hafta sonu çok sayıda IŞİD militanının sınır bölgesinde daha çok yeri kontrol altına almaya kalkıştıklarına işaret eden The Observer, IŞİD’in Irak askeri üslerinden yağmaladıkları zırhlı kamyonlarla kuzeye doğru ilerlediğini iddia etti. IŞİD’i durdurmak için Batı çareler ararken, IŞİD’in Türkiye sınırına doğru ilerlemesi haberine The Observer iki sayfa ayırdı.