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Dünya

IŞİD otelciliğe de başladı!

IŞİD, Irak'ın Musul kentinde iç çatışmalar nedeniyle kapalı olan Nivona Oteli'ni yeniden açtı

05 Mayıs 2015 11:59

Irak'ın Musul kentini kontrolü altında tutan IŞİD militanları, bir süredir iç çatışmalar nedeniyle kapalı olan Ninova Oteli'ni yeniden hizmete açtı. Militanlar otelin adını da değiştirdi.

IŞİD'in yeniden hizmete soktuğu 5 yıldızlı otelin yeni adı 'Varislerin Oteli'. Militanların dinlenme ve tatil ihtiyaçlarını karşılamak üzere hizmet vereceği açıklanan otelde, eskiden olduğu gibi içki servisi, dans, müzik veya kumar olmayacak. 

CNN Türk'te yayımlanan habere göre, 262 odalı otel aynı zamanda, militanların düğünlerine de ev sahipliği yapacak.

Otelde konaklamak isteyen kadın müşterilerin ise başlarından ayak parmaklarına kadar örtünmesi zorunlu.

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