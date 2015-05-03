IŞİD, 300 Ezidi'yi katletti!

Iraklı yetkililer, IŞİD'in Musul'da rehin tuttuğu 300 Ezidi'yi Cuma günü öldürdüğünü açıkladı.

Ezidi Gelişim Partisi'nden yapılan yazılı açıklamada, öldürülen Ezidilerin Musul'a yakın Telafer bölgesinde rehine tutulduğu ifade edildi.

Irak Cumhurbaşkanı Yardımcısı Usama el-Nuceyfi, yaşananları "dehşet verici ve barbarca" olarak tanımladı.

Rehinelerin niçin öldürüldüğü bilinmiyor.

Kaçırılan Ezidilerin çoğunun Musul'da tutulduğu bildiriliyordu.

IŞİD, farklı inançları nedeniyle Ezidileri "kafir" olarak görüyor.

Geçen yıl da Sincar'daki binlerce Ezidi, IŞİD tarafından kaçırılarak katledilmiş, Ezidi kadınlarsa seks kölesi olarak satılmıştı.