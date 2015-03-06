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Dünya

IŞİD, Osmanlı döneminden kalma camiyi havaya uçurdu

Daha önce Osmanlı döneminden kalma el yazmalarını yakan IŞİD, bu kez Hema Kado Camisi'ni havaya uçurdu

06 Mart 2015 18:04

IŞİD, Irak'ın Musul kentinde Osmanlı döneminden kalma tarihi Hema Kado Camisi'ni havaya uçurdu

posta.com.tr'nin haberine göre, Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Musul Sorumlusu Sait Memozini, yaptığı açıklamada, "Musul'un batısına düşen ve Osmanlı döneminde yaptırılan cami, dün akşam IŞİD tarafından patlayıcı madde ile havaya uçuruldu. Bu caminin içerisinde kime ait olduğunu bilmediğimiz bir türbe vardı. Musul halkı, her perşembe ve cuma günleri bu türbeyi ziyaret ederdi. Bu durumdan rahatsız olan IŞİD, camiyi havaya uçurdu" dedi.

Daha önce binlerce yıllık sanat eserlerinin bulunduğu Musul Müzesi'ne saldırarak, heykelleri balyozlarla parçalayan IŞİD mensupları, Musul Kütüphanesi'nde tarihi kıymeti yüksek kitapları da yakmıştı.

Musul'daki tarihi heykelleri matkapla kırıp parçalayan IŞİD, 5 Mart'ta kentin simgelerinden 3 bin yıllık Süryani antik kenti Nimrud'u da dozerlerle yıktı.

IŞİD, Irak ordusunun çekilmesi üzerine ülkenin ikinci büyük kenti Musul'u 10 Haziran 2014'te kontrolüne almıştı. IŞİD daha sonra ilerlemeye devam ederek Irak ve Suriye'de çoğunlukla Sünni nüfusun bulunduğu büyük bölgeleri ele geçirmişti.

 

Operasyon hazırlığı

 

Irak ordusu ve peşmerge birlikleri, Sünni Arap nüfusun çoğunlukta olduğu Musul kentini kurtarmak için koalisyon güçlerinin desteğiyle hazırlıklarını sürdürüyor.

Musul çevresinde yeri gizli tutulan karargâhlarda, kurtarma operasyonunda görevlendirilecek asker ve polisler eğitiliyor.
Bunlar arasında daha önce Musul düşerken Irak ordusundan kaçan askerler de bulunuyor.

Yabancı askeri danışmanların da katıldığı eğitimlerde silah kullanımı, muharebe teknikleri, yakın dövüş, her türlü arazi şartlarında ilerleme ve sokak çatışmaları alanında eğitim veriliyor.

ETİKETLER

hema kado camiışidmusulpeşmerge

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