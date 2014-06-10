IŞİD, Musul'dan sonra Tuzhurmatu'yu da ele geçirdi

IŞİD milislerinin Irak'ın kuzeyindeki Musul'un kontrolünü almasının ardından, akşam saatlerinde Türkmenlerin yoğun olarak yaşadığı Tuzhurmatı kentini ele geçirdiklerini açıkladı.

Al Jazeera'nin haberine göre, Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) Selahaddin eyaleti içerisinde yer alan Tuzhurmatu kentini ele geçirdiklerini, ayrıca Selahaddin'e bağlı Bici kentindeki tüm silah depolarına el koyduğunu açıkladı. IŞİD ayrıca Bici ile Şarkat arasındaki ulaşımı sağlayan köprüyü de ele geçirdiğini duyurdu.

Musul'u ele geçiren ve Selahaddin'e ilerleyen IŞİD güçleriyle Irak ordusu arasında çatışmalar Kerkük kırsalına da sıçradı.

IŞİD, Twitter hesabından, Kerkük kırsalındaki bazı yollarda düzenlediklerini, çok sayıda askeri teçhizata el koyduklarını açıkladı.

Rudaw haber kanalına göre, IŞİD Kerkük kırsalındaki Zab ve Abasi bölgelerini ele geçirdi. Raşad'da ise çatışmalar sürüyor.

Rudaw'a göre, Kerkük hapishjanelerinde bulunan 60 mahkûm güvenlik gerekçesiyle Süleymaniye'deki hapishanelere sevk edildi.

Maliki, Kürtlerden yardım istedi

Irak Başbakanı Nuri Maliki, IŞİD'e karşı direnemeyen orduya Kürt yönetiminden yardım isteme talimatı verdi. Maliki ayrıca cepheyi terk eden askerlerin askeri mahkemede yargılanacağını söyledi.

Kerkük'te gece sokağa çıkmak yasaklandı

Kerkük Valiliği, kent merkeziyle bağlı ilçelerde Musul'daki çatışmaların sıçrama ihtimalini gerekçe göstererek geceleri sokağa çıkma yasağı ilan etti.

Karar, valiliğe bağlı Yerel Yönetimler Güvenlik Komisyonu tarafından alındı. Kerküklüler 23.00 ile 04:00 arasında sokağa çıkamayacak. Sokağa çıkma yasağının ne kadar süreceği ise açıklnamdı sadece kararın vatandaşların güvenliği için hayati önem taşıdığı vurgulandı.

Vali Necmettin Ömer Kerim'in başkanlığında yapılan toplantıda Kerkük'e olası saldırıların önüne geçmek amacıyla böyle bir kararın alındığına dikkat çekildi.