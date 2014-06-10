IŞİD: Kaçırılan Türk şoförleri güvende

Irak-Şam İslam Devleti (IŞİD), Irak'ın ikinci büyük kenti olan Musul'da kontrolü ele geçirdi.

Irak Başbakanı Nuri el Maliki, parlamentodan olağanüstü hal ilan edilmesini istedi. Binlerce Musullu kenti terk ediyor. IŞİD, İskenderun Limanı'ndan Musul'ın Geyara Termik Santrali'ne mazot taşıyan 28 Türk TIR şoförünü de rehin aldı. Kuzey Irak'ta yayın yapan Rudaw televizyon kanalına telefonla bağlanan ve kendini IŞİD sözcüsü olarak tanıtan Abu Ömer adlı bir kişi, rehin tutulan Türk TIR şoförlerinin güvende olduklarını ifade etti.

IŞİD, İskenderun'dan Musul'a mazot taşıyan 28 Türk TIR şoförünü rehin aldı. Sabah saatlerinde arkadaşlarını arayan şoförler IŞİD militanları tarafından tankerlerine el konulduğunu ve santralin ele geçirildiğini ve kendilerinin de rehin alındıklarını söyledi. HDP Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan, Dışişleri Bakanlığı nezdinde girişimlerde bulunduklarını söyledi. Irak'ta bulunan ve arkadaşları rehin alınan Hüsnü Akbaş ise, dün gece konvoy halinde giden 28 TIR şoförü ile sabah konuştuğunu ve şoförlerin rehin alındıklarını söyledikten sonra bir daha kendileriyle temasın kesildiğini söyledi.

IŞİD: Türk TIR şoförleri güvende

Kuzey Irak'ta yayın yapan Rudaw televizyon kanalına telefonla bağlanan ve kendini IŞİD sözcüsü olarak tanıtan Abu Ömer adlı bir kişi, rehin tutulan Türk TIR şoförlerinin güvende olduklarını ifade etti.

Türk şoförlerinin Irak Başbakanı Nuri el Maliki ile bağlantılarının olup-olmadığını araştırdıklarını söyleyen IŞİD sözcüsü:" Bizim amacımız Irak halkını Maliki'nin zulmünden kurtarmaktır. Şu anda elimizde bulunan Türk şoförlerin sağlık durumları iyi, emniyetteler. Şoförlerin Maliki ile bağlantısının olmadığı anlaşılırsa serbest, bırakılacaklar" şeklinde konuştu.