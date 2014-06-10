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Dünya

IŞİD, Irak'ta 31 Türk TIR şoförü rehin alındı

Irak Şam İslam Devleti, Irak'a mazot taşıyan 31 Türk TIR şoförünü rehin aldı

10 Haziran 2014 14:12

Irak'ta faaliyet gösteren Irak ve Şam İslam Örgütü (IŞİD) militanları, Musul'a mazot yaşıyan 31 Türk TIR şoförünü rehin aldı.

IŞİD'in Musul havalimanı ile kentin bazı bölgelerinde kontrolü ele geçirdiği yönünde bilgiler gelmişti. DHA'da yer alan habere göre, ele geçirilen yerler arasında operasyon binası, valilik, emniyet müdürlüğü gibi idari binaların olduğu, bazı ailelerin kentten kaçmaya başladığı ve IŞİD militanlarıyle güvenlik güçleri arasındaki çatışmaların sürdüğü iddia edilmişti.

Silahlı kişilerin, şehrin merkez hapishanesindeki bin kadar tutukluyu da serbest bıraktığı öğrenildi.

Reuters'a konuşan Türk yetkililer, Türk şoförlerin kaçırıldığına ilişkin haberlerin araştırıldığını belirtti. İsminin açıklanmaması kaydıyla konuşan bir Türk yetkili, "Musul'daki durum biraz tatsız görünüyor. Türk TIR şoförlerin durumuyla ilgili konsolosluk aracılığıyla bilgi edinmeye çalışıyoruz ama henüz bir şey elde edilmiş değil" dedi.

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