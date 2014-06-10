IŞİD Musul'u ele geçirdi

Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) milislerinin, Irak'ın en büyük ikinci kentindeki Musul havalimanı ile kentin bazı bölgelerinin kontrolünü ele geçirdiği iddia edildi. IŞİD'in eline geçen yerler arasında kentin güneyindeki Tayaran Mahallesi, Ninova operasyon binası da var.

Al Jazeera’de yer alan habere göre, güvenlik kaynakları kontrolü IŞİD'in eline geçen bölgede yaşayan hükümet görevlilerinin uygulanan sokağa çıkma yasağına rağmen aileleriyle kaçmaya başladığını ifade etti. Çok sayıda kişi Kürdistan Özerk Bölgesi'ne sığındı.

Anadolu Ajansı'nın emniyet kaynaklarına dayandırdığı bilgiye göre, IŞİD milisleri Musul'un batısındaki Baduş ilçesinde bulunan Baduş Cezaevi'ne saldırı düzenledi. Saldırı sonucu 3 bin tutuklu ve mahkûm cezaevinden firar etti. Firar edenler arasında El Kaide ve IŞİD yöneticileri de var. Irak ordu birlikleriyle IŞİD milisleri arasında çatışmalar devam ediyor. IŞİD, Musul kentinin tamamının kontrolünü ele geçirmek için saldırıyor.

Musul'un IŞİD'in kontrolüne geçen bölgesinde yayın yapan Sema ve Ninova el Gad televizyon kanallarının yayını da durdu.

'Kentin büyük bölümü milislerin elinde'

Irak parlamentosu başkanı Usame Nuceyfi'nin kardeşi olan Musul Valisi Esil Nuceyfi, kentin büyük bölümünün silahlıların elinde olduğunu söyledi.

Al Jazeera yayınına telefonla bağlanan Nuceyfi, kendisinin Musul’un kırsalında bir bölgede olduğunu söyledi ama kesin yeri hakkında bilgi vermedi.

Esil Nuceyfi Irak ordu birliklerinin silahlılar karşısında çöktüğünü, güvenlik güçlerinin kenti kendilerinden önce terk ettiğini söyleyerek, bu durumda bazı şüphelerinin bulunduğunu dile getirdi.

Nuceyfi, ‘Ordu ve güvenlik güçlerinin hızlı bir biçimde çöküşü, kasıtlı bir ihmal olduğunu akla getiriyor’ dedi.

Musul Valisi gelecekte ne olabileceğine dair de şunları söyledi:

"Hakikaten net bir fikrim yok. Olaylar daha yeni. Etrafımızdaki insanlarla istişare edip bir değerlendirme yapmamız gerekecek. Gece sayın İçişleri Bakanı ve Silahlı Kuvvetler Komutanlığı Özel Kalem Müdürü beni aradılar ve Kürdistan Özerk Bölgesi’nden yardım talep etmemi istediler. Ama öyle anlaşılıyor ki vakit artık geç ve Özerk yönetim de Musul’a müdahale için zaten Maliki’nin kendisinden izin alması gerekiyor."

Nuceyfi, Kürt Özerk Yönetimi’nin Musul’da yaşanan krizle ilgili ne yapabileceğine ilişkin soruyu da şöyle cevapladı:

"Kürdistan da tehdit altında. Çünkü, IŞİD artık Kürdistan Bölgesi sınırına gelmiş bulunuyor. Aralarında hiçbir engel yok şu an. Doğal olarak büyük ölçüde etkilenecektir. Bana göre sadece Kürt Özerk Bölgesi değil uluslararası bir müdahale gereklidir. Musul büyük bir kent. Eğer IŞİD’in elinde kalmaya devam ederse bölgenin haritalarının değişmesine sebep olur."

Anbar Üniversitesi'nde rehin alma olayı

IŞİD, cumartesi günü Anbar Üniversitesi'ne saldırarak, bazı güvenlik görevlilerini öldürmüş, aralarında öğretim üyeleri ile öğrencilerin de bulunduğu çok sayıda kişiyi rehin almıştı. Örgüt üyelerinin bir süre sonra rehin tuttuğu bin 300 öğrenciyi serbest bıraktığı duyurulmuştu.

IŞİD, Anbar eyaletinde Ramadi ve Felluce kentlerinde de bazı bölgeleri elinde bulunduruyor.

IŞİD’in Musul’da bazı bölgeleri ele geçirmesine kadar varan olaylar, Sünni Milletvekili Ahmed Alvani’nin 28 Aralık'ta tutuklanması ve ardından Anbar Eyaleti’nin en büyük kenti Ramadi'de süren hükümet karşıtı gösterilerin yapıldığı alanın Irak ordusu tarafından basılmasıyla başlamıştı.

Bunun üzerine ayaklanan Sünni aşiretler ile Irak ordusu arasında Felluce ve Ramadi’de çatışmalar başladı.

Başkonsolosluğun telefonları kesildi

Uğur Ergan'ın Hürriyet'teki haberine göre, Irak’ın Musul kentinin IŞİD’in eline geçtiği iddiaları artarken, Ankara’da alarm veridi. Türkiye’nin Musul Başkonsolosluğu’nun da telefonları kesildi. Başkonsolos Öztürk Yılmaz’a sadece cep telefonu üzerinden ulaşılabiliyor. Başkonsolos Yılmaz, acil durum üzerine yakın kurmaylarıyla şu anda toplantı halinde. Yılmaz bir süre öncece de Erbil’e giderken bombalı saldırının hedefi olmuş ve şans eseri yara almadan kurtulmuştu.

IŞİD'in Musul'u ele geçirmesinin ardından Al Jazeera Türk’e açıklama yapan Dışişleri Bakanlığı, Musul Başkonsolosluğu’nun çatışmaların ortasında kaldığını, ancak başkonsolosluğa herhangi bir saldırı yapılmadığını açıkladı. Bakanlık, tahliye için hazırlık yapıldığını söyledi.

Dışişleri kaynaklarına göre, IŞID’in hakim olduğu Irak’ın Geyyarede bölgesindeki 28 Türk TIR şoförünün akıbeti merak konusu oldu. Dışişleri TIR şoförlerinin IŞİD tarafından rehin alındığı iddiaları üzerine acilen araştırma masası kurdu. Şoförlerin gerçekten IŞİD’in elinde mi yoksa güzergahları nedeniyle mi bölgede kaldıkları araştırılıyor.

Bazı televizyon kanallarının yayını durdu

Öte yandan, Musul'un IŞİD'in kontrolüne geçen bölgesinde yayın yapan Sema ve Nineva el-Gad televizyon kanallarının yayını durdu.

IŞİD militanları cumartesi günü Enbar Üniversitesi'ne saldırarak, bazı güvenlik görevlilerini öldürmüş, aralarında öğretim üyeleri ile öğrencilerin de bulunduğu çok sayıda kişiyi rehin almıştı. Örgüt üyelerinin bir süre sonra rehin tuttuğu bin 300 öğrenciyi serbest bıraktığı duyurulmuştu.

3 bin mahkûm firar etti

Irak'ta Musul kentini ele geçirdiği iddia edilen Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) terör örgütü militanlarının, Baduş Cezaevi'ne düzenlediği saldırı sonucu 3 bin tutuklu ve mahkumun firar ettiği bildirildi.



Emniyet kaynaklarından alınan bilgiye göre, terör örgütü IŞİD militanları, Musul'un batısındaki Baduş ilçesindeki Baduş Cezaevi'ne saldırı düzenleyerek bölgede kontrolü ele geçirdi. Olayda IŞİD ve El-Kaide Örgütü yöneticilerinin de aralarında bulunduğu cezaevindeki 3 bin tutuklu ve mahkumun firar ettiği belirtildi.



IŞİD militanlarının dün gece kentteki iki cezaevine daha saldırı düzenleyerek mahkumların firarına yol açtığı bildirilmişti.

THY'nin Musul seferleri 20 Haziran'a kadar iptal

Türk Hava Yolları da artan olaylar nedeniyle daha önce bir gün için durdurduğu İstanbul-Musul-İstanbul seferlerini 20 Haziran’a kadar iptal ettiğini duyurdu. THY Basın Müşavirliği’nden yapılan açıklamada "Musul’daki olağanüstü durum nedeniyle tüm Musul seferlerimiz 20 Haziran’a (dahil) kadar iptal edilmiştir" denildi.

Zengin petrol yataklarına sahip

Irak'ın ikinci en büyük kenti olan Musul, zengin petrol yataklarına sahip. Şehir I. Dünya Savaşı sırasında İngilizler tarafından işgal edildi. I. Dünya Savaşı sonrasında zengin petrol yatakları yüzünden paylaşılamayan Musul kenti Lozan Antlaşması'nda da çözümlenemedi. Musul Sorunu, Lozan Antlaşması'ndan sonra Türkiye ile İngiltere arasında uzun süre anlaşmazlık konusu olduktan sonra 1926'da, Musul Irak sınırları içinde kaldı.