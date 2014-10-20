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IŞİD militanlarının yerleştirmek istedikleri bomba ellerinde patladı

Kerkük'ün Molla Abdullah Beldesi'nde patlayan bombada 3 IŞİD militanı öldü

20 Ekim 2014 14:46

Kerkük Emniyet Müdürü Albay Serhad Kadir, dün akşam Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) mensuplarının Molla Abdullah Beldesi içinde bazı yerlere yerleştirmek istedikleri patlayıcının ellerinde patladığını açıkladı. Patlama sonucunda 3 IŞİD mensubunun öldüğü 4’ünün ise yaralandığı belirtildi. 

Doğan Haber Ajansı'ndan Felat Bozarslan'ın haberine göre, Molla Abdullah Beldesi’nde peşmerge ve IŞİD mevzileri arasında yaklaşık 50 metrelik iki köprü bulunuyor. Dukan çayının ayırdığı mevzilerde peşmerge ve IŞİD mensupları birbirlerini görebiliyor.

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