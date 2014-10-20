'IŞİD, Suriyeli komutanı Türkiye'de kaçırmaya çalıştı'

İngiliz Daily Telegraph gazetesi, Irak Şam İslam Devleti’nin (IŞİD) Türkiye'de Suriyeli muhalif lideri kaçırmaya çalıştığını yazdı.

Haberde, Suriyeli muhalif örgütlerden "Thuvar Rakka"nın komutanı Ebu İsa'nın, Şanlıurfa'da IŞİD militanları tarafından kaçırılırken vurulduğu belirtildi.

Buna göre oğlu Ammar ile geçen Cuma günü Türk yetkililerle görüşmeye giden Ebu İsa'nın, eve dönerken aracının önü IŞİD tarafından kesildi. Komutan ve oğlu, dört silahlı adam tarafından araçtan çıkarılıp götürüldü.

Gazeteye bilgi veren Ebu İsa'nın yardımcılarından Ahmet Abdül Kader, iki militanın yüzünün gözüktüğünü ve bu kişilerin IŞİD üyesi olduğunu bildiğini öne sürdü.

Habere göre komutan ve oğlu Suriye'ye kaçırılmaya çalışıldı. Ancak Türkiye'nin son aylarda sınırdaki güvenliği artırması ve IŞİD'e çalışan kaçakçılardan birinin yakalanması ve planı güvenlik yetkililerine anlatması nedeniyle, komutan kaçırılamadı.

Bahsedilen kaçakçının vurulan Ebu İsa'yı Şanlıurfa'da bir hastaneye bıraktığı ifade edildi.

Gazete, komutana ulaşamadığını ancak komutanın öldüğü söylentisinin dolaştığını yazdı.

'IŞİD militanlarını MİT'e söyledim ama tutuklamadılar'

Thuvar Rakka'nın Kobani'de IŞİD'e (Irak Şam İslam Devleti) karşı savaştığı ve bu nedenle Ebu İsa'nın uzun süredir IŞİD'in hedefinde olduğu kaydedildi.

Habere göre Thuvar Rakka'ya bağlı militanlar, ABD öncülüğündeki eğitim programı çerçevesinde Türkiye'deki kamplarda eğitilecek ve Suriye'de IŞİD'le savaşacaktı.

Ebu İsa'nın aracının şoförünün ve kaçırma girişiminde bulunan dört militanın Türkiye tarafından gözaltına alındığı öne sürüldü.

Haber şöyle devam ediyor:

Komutanın yardımcısı Ahmet Abdül Kader, MİT'e (Milli İstihbarat Örgütü) gidip IŞİD militanı olan kişilerin adını verdiğini, ancak MİT'tekilerin kendisine "Merak etme, biz onları takip ediyoruz" cevabını verdiğini söylüyor. Ancak Kader, bu militanların tutuklanmadığını belirtiyor.

'6 bin cihatçı geri gönderildi'

Gazete, Batılı ülkelerin Türkiye'yi "IŞİD'i durdurmak için yeterince harekete geçmemekle" suçladığını, Türkiye ise bu iddiaları şiddetle reddettiğini hatırlatıyor.

Batılı radikallerin Türkiye üzerinden Suriye'ye geçmesi ise hala bir tartışma konusu olduğu vurgulanan haberde, Türkiye'den üst düzey bir yetkilinin şu ifadelerine yer veriliyor:

"Eğer bizi önceden böyle bir kişi konusunda uyarırlarsa, gereğini yaparız. Ama hukuki bir dayanak lazım. Kimseye 'Sakalın yüzünden ülkeye giremezsin' diyemeyiz."

Yetkilinin bu konuda işbirliğinin arttığını ve şimdiye kadar Türkiye'ye girmeye çalışan 6 bin cihatçının geri gönderildiğini söylediği belirtiliyor.

Ayrıca yetkilinin son aylarda yaklaşık 1000 IŞİD militanının takip edildiğini, tutuklandığını ve hatta bazı durumlarda sınırdışı edildiği sözlerine de yer veriliyor.