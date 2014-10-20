Irak'ta 45 IŞİD militanı öldürüldü

Enbar Operasyonları Komutanı Korgeneral Raşid Felih, Ramadi'nin batısındaki Bağdadi beldesine saldıran IŞİD militanlarının, aşiret destekli emniyet güçleri tarafından püskürtüldüğü ve çıkan çatışmada 30 IŞİD militanının öldürüldüğünü açıkladı.

Irak ordusuna bağlı "El-Cezira ve El-Badiye Operasyonları" Komutanı Tuğgeneral Ziya Kazım da. Ramadi'nin batısındaki Hadise ilçesinde uluslararası koalisyon güçlerinin IŞİD hedeflerine yönelik düzenlediği hava saldırısında, 15 IŞİD militanının ölü olarak ele geçirildiği, ağır silah taşıyan 4 aracın da imha edildiği bilgisini verdi.

Öte yandan Irak Meclis Başkanı Selim Cuburi de parlamentoda düzenlediği basın toplantısında, 4 yıldan fazla süredir meclisteki koltukları boş olan İçişleri ve savunma bakanlıklarına yapılan atamaların, terörle mücadelede önemli bir adım olduğunu belirtti.

Irak parlamentosunda dün 6 bakanlık için yapılan oylamanın ardından İçişleri Bakanlığına Salim el-Gabban, Savunma Bakanlığına ise Halid el-Ubeydi getirilmişti.