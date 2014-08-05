IŞİD Lübnan'a doğru ilerliyor

Lübnan'ın Suriye sınırında yer alan Arsal'da IŞİD ve Nusra Cephesi'nin Lübnan ordusuna karşı başlattığı ortak saldırı sonucu meydana gelen çatışmalarda 48 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Anadolu Ajansı'nda yer alan habere göre Arsal'da son 24 saatte meydan çatışmalarda 16'sı çocuk 48 kişinin hayatını kaybettiği 96 kişinin de yaralandığı belirtildi.

Bazı yaralıların durumunun ciddiyetini koruduğu kaydedilen haberde, Arsal ve çevresinde çatışmalarda Suriyeli mültecilerin kaldığı çadır kentte de yangınların meydana geldiği ve çok sayıda çadırın yandığı ifade edildi.

Haberde, Arsal kasabasına durum tespiti için gitmeye çalışan Lübnan İslam Alimleri Heyeti'nin Lübnan Ordusu'na destek veren Hizbullah milislerinin saldırısına uğradığı dile getirildi.

Lübnan ordusunun hafta içinde Irak ve Şam İslam Devleti (IŞİD) örgütü üyesi Ebu Ahmed el-Cuma'yı tutuklamasının ardından Arsal kırsalında IŞİD ve Nusra Cephesi unsurları Lübnan ordusuna karşı birlikte çatışmaya girmişlerdi.

IŞİD bu kez Lübnan'da

Lübnan ordusu, Nusra Cephesi ve IŞİD militanlarının Suriye sınırında bulunan Arsal'daki ilerleyişini durdurmak için bölgeye askeri yığınak yaptı.

Lübnan Ordusu, silahlı grupların Suriye sınırında bulunan Arsal'daki ilerleyişini durdurmak için bölgeye askeri yığınak yaptı.

Ordu birlikleri, 4 gündür devam eden ve bugüne kadar 13 askerin öldüğü, 40'ının yaralandığı çatışmalar nedeniyle bölgeye çok sayıda tank, ağır makinalı silah ve asker sevk etti.