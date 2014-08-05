DBP'den IŞİD'e: Seni döktüğün kanda boğacağız

Mersin'de Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) IŞİD'in gerçekleştirdiği saldırıları protesto etti.

Mersin'de parti binası önünde toplanan partililer, Özgür Çocuk Parkı'na yürüdü. “Seni döktüğün kanda boğacağız” yazılı bir pankartın taşındığı yürüyüşte Türkçe ve Kürtçe sloganlar atıldı.

Yürüyüş sonrası partililer adına konuşan DBP İl Başkanı Halis Değer, "Ortadoğu'da tüm inançların ve kültürlerin bir arada özgürce yaşaması gerektiğini" kaydetti. "IŞİD'in, Sincar'da yaşayan Türkmenler, Yezidi Kürtler ve Şii Arapların mabetlerine saldırdığını" ifade eden Değer, "IŞİD ve destekçileri çok iyi bilmelidir ki biz Kürtler ve devrimci demokratlar, Ortadoğu'da halkların bir arada yaşamasına engel olan, halkları katleden çetelere ve destekçilerine karşı demokratik mücadelemizi sürdüreceğiz" dedi.