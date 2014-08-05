Alman Die Welt gazetesi: IŞİD'in yüzde 10'u Türk

Adını İslam Devleti olarak değiştiren ve kamuoyunda daha çok Irak Şam İslam Devleti olarak tanınan IŞİD konusunda analiz haber yayınlayan Alman Die Welt gazetesi, Arapların dışında IŞİD’e en çok Türklerin katıldığına vurgu yaptığı haberine “IŞİD’in Türk Birliği” başlığını verdi.

Ahmet Yıldırım’ın Doğan Haber Ajansı’nda yer alan habere göre, Budapeşte bürosundan Boris Kalnoky imzasıyla yayımlanan haberde, IŞİD’e Avrupa’nın birçok ülkesinden militan katılımı olmasına karşın, Arap olmayan ülkelerden IŞİD saflarında savaşanların en çok Türkler olduğu yer alıyor.

Avrupa’dan bin 200 militan

Avrupa ülkelerinin istihbarat birimlerine göre, Avrupa’dan bin 200 dolayında militanın Türkiye üzerinden Suriye’ye geçerek IŞİD saflarına katıldığı belirtilen haberde, militanların savaştıktan sonra yine Türkiye üzerinden Avrupa’ya geri döndüğü, bunun AB ile Türkiye ilişkilerini yakın zamanda olumsuz etkilemesinin kaçınılmaz olacağı belirtiliyor.

'Sayıları bini aştı'

"Ankara’nın elindeki bilgilere göre, IŞİD saflarına katılan Türk vatandaşlarının sayısı bini aşmış durumda" ifadelerine yer verilen haberde, 10-15 bin dolayında olduğu tahmin edilen IŞİD militanlarının en az yüzde 10'unun Türk olduğu bilgisi yer alıyor.

Almanya, Fransa, Belçika, Avusturya ve diğer Avrupa ülkelerinin vatandaşı olan Türk kökenlilerden de IŞİD’e katılım olduğuna vurgu yapılan haberde, böylece IŞİD içerisinde Türk unsurunun önemli bir yer tuttuğuna dikkat çekiliyor.

'Eğitilen militanlar Türkiye’ye gönderildi'

Basında yer alan ve IŞİD komutanlarına ait olduğu öne sürülen kimi iddialara göre, çok sayıda Türk kökenlinin IŞİD tarafından eğitildikten sonra tekrar Türkiye’ye döndüğü hatırlatılan haberde, Türkiye’de pasif durumda bekleyen militanların zamanı geldiğinde Türkiye içerisinde harekete geçeceği iddiaları da yer alıyor.

'Tam bir ironi'

Türkiye’nin IŞİD’e, Esad’a karşı savaşması konusunda başından beri destek verdiği belirtilen Die Welt’in analiz haberinde, şimdi IŞİD’in Türkiye’yi tehdit eder hale gelmesinin tam bir ironi olduğu belirtiliyor.