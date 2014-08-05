YPG: IŞİD'le 200 kilometrelik bir hatta çatışıyoruz

Rojava’daki Demokratik Birlik Partisi’nin (PYD) silahlı kanadı YPG’nin Basın Merkezi, dört gündür IŞİD saldırısı altında olan Musul'a bağlı Rabia kasabasında 6 YPG’linin hayatını kaybettiğini ve kasabanın büyük bölümünün YPG'nin kontrolü altında olduğunu açıkladı. Son 24 saat içinde 24 IŞİD militanının daha öldürüldüğünü açıklayan YPG, Rabia'dan Til Maruf köyüne kadar 200 km'lik hatta çatışmaların olduğunu kaydetti.

Rabia'daki çatışmalara ilişkin yazılı bir açıklama yapan YPG Basın Merkezi, "2 Ağustos günü Musul'a bağlı Rabia kasabasına yönelik başlayan IŞİD saldırısı dördüncü gününde devam ediyor. Çete saldırıları karşısında bölge halkını korumak için girilen çatışmalarda 6 şehit veren YPG-YPJ güçlerimizin IŞİD çeteleriyle çatışmaları devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Til Koçer’in ANF’de yer alan haberine göre, YPG Basın Merkezi, Pazartesi günü yaptığı bir önceki açıklamasında 4 Ağustos günü sabah saatlerinde IŞİD çetelerinin yeni bir saldırı başlattığını ve Rabia'da yoğun çatışmaların yaşandığını söylediklerini hatırlattı.

Açıklamada şunlar ifade edildi: "IŞİD saldırılarını kırarak inisiyatifi ele geçiren YPG güçlerimiz, IŞİD çetelerine yönelik saat 14.00'da bir karşı saldırı başlatılmıştır. Bu operasyon sonucunda IŞİD çeteleri Rabia kasabasının büyük bir bölümünden çıkartılmış, yaşanan çatışmalarda çok sayıda çete üyesi öldürülmüştür. Akşam saatlerinde ilçe dışından obüs, tank ve havan toplarıyla Rabia'ya saldıran çetelere karşılık verilmiş, çatışmalar gece boyu yaşanmaya devam etmiştir."

Musul'dan takviye güç ve ağır silah taşıyorlar

IŞİD çetelerinin eş zamanlı olarak Batı Kürdistan'ın Tirbespiye mıntıkasına bağlı Hamedan, Arcê, Til Nasir ve Til Maruf köylerine yönelik de obüs ve havan topu desteğiyle bir saldırı başlattığını belirten YPG, "Rabia'dan Til Maruf'a kadar uzanan 200 km'lik bir hatta gece boyunca IŞİD çetelerinin saldırıları devam etmiş, güçlerimiz gece boyu süren çatışmalar ardından çeteleri püskürtmüştür" dedi.

YPG Basın Merkezi, çetelerin gece boyunca Musul'dan takviye güç ve ağır silahlar taşıyarak yeniden toplanmaya başladığına dikkat çekti: "Gece boyunca Musul'dan yaptığı güç takviyesi ve ağır silahlarla yeniden toparlanmaya çalışan IŞİD çeteleri bugün sabah saatlerinde tank, obüs ve havan topu desteğinde Rabia'da bulunan güçlerimize yönelik yeni bir saldırı başlatmıştır. Çatışmalar tüm şiddetiyle devam etmektedir."

24 IŞİD militanı öldürüldü

YPG, "Dün gündüz ve gece boyunca yaşanan çatışmalarda tespit edilebilen 24 çete üyesi öldürülürken, güçlerimizde herhangi bir kayıp yaşanmamıştır" diye noktaladı.