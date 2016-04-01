IŞİD liderinin eski eşi: 2008'de Bağdadi Irak'taki direnişin üyesi bile değildi, nasıl oldu da terör örgütü lideri oldu!..

IŞİD lideri Ebubekir el Bağdadi'nin eski eşi Seca Duleymi, Lübnan'da serbest bırakıldıktan sonra ilk kez konuştu. Iraklı Duleymi, "2008'de Amerikalılara saldıran herkes direnişin bir parçası sayılıyordu. O (Bağdadi) direnişin bir üyesi bile değildi. Nasıl oldu da dünyanın en tehlikeli terör örgütünün emiri oldu? Anlaşılmaz bir şey" diye konuştu.

Al Jazeera Türk’ün, İsveç Expressen gazetesine dayandırdığı haberine göre, Ebubekir el Bağdadi'den 7 yaşından Hacer adlı bir kızı olan Duleymi IŞİD liderini ‘normal bir aile babası’ olarak tanımladı.

Irak aşireti Duleymilerden genç kadın, Bağdadi'den önce Saddam Hüseyin'in korumalarından biriyle evliydi. Eşinin ölümüyle 2008'de dul kalmasının ardından babasının tavsiyesiyle daha sonra "halifelik ilan edecek" IŞİD lideri Bağdadi ile evlendi.

Seca Duleymi, 2014 yılında, Lübnan ordusu tarafından, 'terörist bir gruba üye olduğu' gerekçesiyle tutuklanmıştı. 2015'te Nusra Cephesi ile Lübnan arasındaki esir takasında serbest kaldı. Ancak Nusra Cephesi'ne gitmek istemedi, Lübnan'da kalmaya devam etti. "Bir Arap ülkesinde değil, Avrupa'da yaşamak istiyorum" diyen Duleymi "Terörist olarak damgalandım ama benim terörle yakından uzaktan alakam yok" ifadelerini kullandı.

Şeriat ile ilgili bir soruya yanıt veren 28 yaşındaki Iraklı kadın, "Şeriat kadınlara özgürlükler ve haklar veriyor" dedi.

"Bağdadi direnişin bir üyesi bile değildi"

IŞİD liderini evlendikten 3 ay sonra terk ettiğini anlatırken, Bağdadi’yle evlendikleri sırada Irak'taki durumu yorumlayan Duleymi, "2008'de Amerikalılara saldıran herkes direnişin bir parçası sayılıyordu. O (Bağdadi) direnişin bir üyesi bile değildi. Nasıl oldu da dünyanın en tehlikeli terör örgütünün emiri oldu? Anlaşılmaz bir şey" dedi.

Bağdadi ile evliliği ile ilgili olarak ayrıca "Ben ve diğer karısı ve çocukları birlikte yaşıyorduk. Kuma olarak yaşamak zordu" ifadelerini kullandı.

Neden Bağdadi'yi terk ettiği sorusuna ise "Mutlu değildim" yanıtını verdi.

Duleymi Bağdadi ile teması hakkında da "Onunla son konuşmam 2009'da oldu. Geri dönüp dönmeyeceğimi sordu. Ama ben kararımı vermiştim" diye konuştu.