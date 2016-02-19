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Dünya

Mısırlı aktris İlham Şahin: IŞİD lideri Bağdadi'yi öldüren herkesle evlenirim

"Ona öyle bir balayı yaşatırım ki rüyasında bile görse inanamaz"

19 Şubat 2016 13:28

Mısırlı aktris İlham Şahin, IŞİD lideri Ebubekir Bağdadi'yi öldüren kişiyle "kim olursa olsun evleneceğini" söyledi. Şahin, “Ona öyle bir balayı yaşatırım ki rüyasında bile görse inanamaz” dedi.

Mısırlı ünlü aktrist İlham Şahin, bir Arap dergisine verdiği röportajda, “Terörist Ebubekir Bağdadi’yi öldüren herkesle evlenirim. Kim ve nereli olursa olsun fark etmez! Ona öyle bir balayı yaşatırım ki rüyasında bile görse inanamaz” dedi.

Balayı masraflarını kendisinin karşılayacağını ifade eden sanatçı, “Ayrıca onun hizmetçisi olurum” ifadelerini kullandı.

Sanatçı, Bağdadi ölürse Ortadoğu’nun tekrar huzura kavuşacağını vurguladı.

1961 yılında Mısır’da doğan İlham Şahin, 1978 yılında “Adamın İsmi Abbas” adlı filmle başladığı oyunculuk yaşamında, 1982'de “Bu Kadın Uzaydan Gelmiş” adlı oyunda başrol oynadıktan sonra ününü artırdı.

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