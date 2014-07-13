IŞİD lideri Bağdadi Esad'la pazarlık yapmış

Irak Şam İslam Devleti (IŞİD)'in kendini 'Halife' ilan eden lideri Ebu Bekir Bağdadi'nin eşi Soca Hemid Dilemi ve çocuklarının, Şam'ın Malula Beldesi'nde kaçırılan ve 10 Mart'ta serbest bırakılan 12 rahibeye karşılık Suriye rejimi tarafından cezaevlerinden serbest bırakılan 150 kadın arasında olduğu belirtildi.

Lübnan'daki LBC TV'nin haberine göre, El Nusra Cephesi tarafından Aralık 2013 tarihinde Suriye'nin başkenti Şam'ın Malula Beldesi'nde kaçırılan ve 10 Mart'ta yapılan anlaşma sonucu cezaevlerindeki 150 kadının Suriye rejimi tarafından serbest bırakılması ile özgürlüklerine kavuşan 12 rahibenin takası gerçekleştirildi. Televizyonun görüntülü verdiği habere göre, 12 rahibeye karşılık Suriye cezaevlerinden serbest bırakılan 150 kadın arasında IŞİD'in kendini Halife ilan eden Ebu Bekir Bağdadi'nin eşi Soca Hemid Dilemi, çocukları ve kız kardeşinin de bulunduğu belirtildi. Haberde bugüne kadar pek bilinmeyen Bağdadi'nin eşi Dilemi'nin ilk kez bir fotoğrafı da yayımlandı.

Rahibeler nasıl bırakılmıştı?

Ferit Aslan’ın DHA’da yer alan haberine göre, Suriye'nin başkenti Şam'ın Malula Beldesi'nde El Nusra Cephesi tarafından geçen Aralık ayında kaçırılan 12 rahibe, Lübnan güvenlik ile Katar heyetleri tarafından Suriye-Lübnan sınırında 10 Mart 2014'te teslim alınmıştı. Rahibelerin teslim alınması karşılığında fidye ödenmezken, buna karşılık Suriye cezaevlerindeki 150'den fazla kadın tutuklunun serbest bırakıldığı belirtilmişti.