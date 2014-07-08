ABD, IŞİD lideri Bağdadi hakkında hangi soruya cevap vermedi?

Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) Irak-Suriye-Lübnan bölgesinde giderek güçlenirken, kendisini halife ilan eden IŞİD lideri Ebubekir el Bağdadi'nin, 2005-2009 yılları arasında ABD'nin elinde tutsak olduğu iddialarına Barrack Obama yönetiminin cevap verememesi akılları karıştırdı.

ABD Dışişleri Bakanlığı konuya ilişkin soruları açık olarak yanıtlamaktan kaçınırken, Amerikan medyasına yansıyan haberlere göre; Bağdadi dört yılını tutuklu olarak Irak'taki Bukka kampında geçirdi.

Hafta sonunda yayınlanan görüntüleri dışında video görüntüleri de şimdilik bulunmayan, FBI tarafından başına 10 milyon dolar ödül konan Bağdadi'nin 'en çok arananlar' listesindeki fotoğrafının, ABD'nin elinde tutuklu iken çekildiği belirtildi.

Bağdadi'nin hangi suçlamalarla dört yıl boyunca tutuklu kaldığı, sonrasında neden salıverildiği gibi sorular yanıt bulamazken, FBI belgelerinin 42 yaşında gösterdiği Bağdadi'nin, Irak'ın Dicle kıyısındaki Samarra kentinde İbrahim Ali el Bedri olarak dünyaya geldiği belirtildi.

Bağdadi’ye ait, biri Amerikan Federal Soruşturma Bürosu’nda (FBI) diğeri de Irak İçişleri Bakanlığı’nda olmak üzere yalnızca iki fotoğraf vardı.

Psaki o soruyu yanıtlamadı

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Jen Psaki, başkent Washington'da düzenlediği basın toplantısında, Bağdadi'nin geçtiğimiz günlerde yayınlanan videosu ile ilgili soruya verdiği yanıtta; "Yayınlanan videoyu biz de gördük. Videonun özgün ve gerçek olduğunu düşünüyoruz. Böyle düşünmememiz için bir neden yok" dedi.

Psaki, Bağdadi'nin geçtiğimiz yıllarda ABD'nin elinde tutsak olup olmadığına ilişkin bir soruyu ise yanıtlamaktan kaçındı.

Psaki, basın toplantısında öteki sorulara verdiği yanıtlarda da, IŞİD'in Irak ve tüm bölge için giderek artan bir tehdit olduğunu, Irak'ta bir an önce kapsamlı bir hükümet oluşturulması gerektiğini ve bunu ancak Iraklı liderler ile Irak halkının sağlayabileceğini söyledi. Psaki Irak'ta çözüme ulaşılabilmesi için son derece hızlı davranılması gerektiğini vurguladı