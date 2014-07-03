IŞİD lideri Bağdadi'den Ramazan mesajı: Terörizm Müslümanlar için özgür yaşamaktır

Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) örgütü lideri Ebubekir El Bağdadi, terörizmin milliyetçilik, barış, bir arada var olma, özgürlük, demokrasi, laiklik, baascılık, ulusalcılık ve patriotçuluk gibi sloganları inkâr edip Allah'a iman etmek olduğunu söyledi.

Milliyet'ten Namık Durukan'ın haberine göre, Suriye ile Irak'ı birleştirip İslami esaslara görev devlet kurmayı amaçlayan IŞİD'in lideri Ebubekir El Bağdadi, Ramazan dolayısıyla sesli bir mesaj yayınladı.

'Aldatıcı sloganlar atılıyor'

IŞİD'e yakın internet sitelerinde yayınlanan ses kaydında Bağdadi, Müslümanların hilafetin düşmesiyle yenilgiye uğradığını ve devletlerinin yok olduğunu ileri sürdü. Hilafetin düşmesiyle kafirlerin Müslümanlara saldırarak topraklarını işgal ettiğini, işgal ettiği yerlere hain ajanlarını Müslümanları demir yumrukla yönetmesi için tayin ederek ortalıkta, "milliyetçilik, barış, bir arada var olma, özgürlük, demokrasi, laiklik, baasçılık, ulusalcılık, patriotçuluk vs..." gibi gözleri büyüleyici ve akılları aldatıcı sloganlar attığını söyledi.

Müslümanlar köleliğe zorlanıyor

Tayin edilen yöneticilerin Müslümanları köleliğe zorladığını, bu sloganlarla dinlerinden ayırmaya devam ettiğini ifade eden Bağdadi, "Müslümanlar da onlara tabi oldular, dinlerinden ayrıldılar, Allah’a imanlarını terk ettiler, doğu ve batı insanlarının uydurduğu kanunlara uyarak şirk koştular, onların takipçisi olarak, bu sloganları onursuz ve amaçsız bir şekilde haykırarak alçaltılmış ve utanılacak bir halde yaşamaktalar. Böyle yaşamaya karşı çıkanlarsa eziyet gördü, hedef alındı, kovuldu, sonu ölüm oldu, hapsedildi ya da terörizm suçlamasıyla korkunç şekilde işkence gördü" dedi.



' Terörizm, Allah ne emretmişse ona itaat etmektir'

Terörizmin bu sloganları inkar edip Allah'a iman etmek olduğunu belirten Bağdadi, şöyle devam etti: "Terörizm, Allah’ın kanunlarıyla hükmedilmeyi seçmektir. Terörizm, Allah ne emretmişse ona itaat etmek demektir. Terörizm; aşağılanmayı, boyun eğmeyi ve kafirlere itaat etmeyi reddetmektir. Terörizm, müslümanlar için bir müslüman gibi izzetli, güçlü ve özgür yaşamaktır. Terörizm, haklarına sahip çıkmak ve onlardan asla feragat etmemektir. Ancak terörizm, Burma’da Müslümanları öldürüp evlerini yakmayı içermez. Terörizm; Filipinlerde, Endonezyada ve Keşmir'de Müslümanları parçalayıp onların bağırsaklarını deşmeyi içermez. Terörizm, Kafkasyalıları öldürüp onları yurtlarından sürmeyi içermez. Terörizm, Bosna Hersek'te Müslümanlar için devasa mezarlıkları kazmayı ve çocuklarını mezbahada biçer gibi kesmeyi içermez. Terörizm, Filistin'de Müslümanların evlerini yerle bir etmeyi, topraklarına el koymayı ve onların kutsallarına ve ailelerine tecavüz etmeyi içermez. Terörizm, Mısır'da mescidleri yakmayı Müslümanların evlerini yıkmayı masum kadınlarına tecavüz etmeyi, Sina Yarımadası'nda veya başka bir yerde mücahidlere zulmetmeyi içermez."

'Müslüman kadının örtüsüne savaşı kapsamaz'

Terörizm, Doğu Türkistan'da ve İran'da Müslümanlara yapılan akıl almaz işkenceleri içermez. Terörizm dünya üzerindeki bütün hapishaneleri Müslümanlarla doldurmayı içermez. Terörizm Fransa'da ve Tunus'ta Allah’ın emri olan Müslüman kadının tertemiz örtüsüne karşı yürütülen savaşı ve kampanyaları kapsamaz. Terörizm, kadın ve erkeğin birbirine ihanet etmesi için teşviki, fuhşiyatı ve zinayı içermez. Terörizm, alemlerin Rabbi olana hakaret etmeyi, dini lanetlemeyi, Rasulullahla (sav) alay etmeyi kapsamaz. Terörizm, Orta Afrika'da Müslümanları koyunlar gibi doğramayı kapsamaz, kimse buna sesini çıkarmaz ve sızlanmaz. Tüm bunlar terörizm değildir! Aksine özgürlüktür, demokrasidir, barıştır, laikliktir ve hoş görüdür!"