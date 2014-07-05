IŞİD lideri Bağdadi ilk kez görüntülendi

Irak ve Suriye'de geçen hafta hilafet ilan eden Irak Şam İslam Devleti, (IŞİD) yeni adıyla İslam Devleti'nin (İD) lideri Ebubekir el Bağdadi'ye ait olduğu iddia edilen bir video yayınlandı

Hürriyet'in AFP’ye kaynak gösterdiği haberinde, kendisini halife ilan ettikten sonra ilk kez ortaya çıkan Bağdadi, internette yayınlanan videoda, tüm Müslümanlardan kendisine biat etmelerini istiyor.

Bağdadi’ye ait, biri Amerikan Federal Soruşturma Bürosu’nda (FBI) diğeri de Irak İçişleri Bakanlığı’nda olmak üzere yalnızca iki fotoğraf vardı. Bağdadi, ABD’nin en çok aradığı beş kişiden biri ve başına 10 milyon dolar ödül konmuş durumda.

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