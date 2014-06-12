IŞİD, kontrolündeki bölgeler için manifesto yayınladı

Irak'ın en büyük kenti Musul'u 1300 militanla ele geçiren Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) örgütü, 1.4 milyon kişinin yaşadığı kentte yeni kurallar koydu.



ntvmsnbc'nin haberine göre, Irak'ın en büyük kenti Musul'u ele geçiren IŞİD, kontrolü altında bulunan bölgelerde 16 maddeden oluşan bir manifesto yayımladı. IŞİD'in manifestosunda asıl amacın şeriat kuralllarının hakim olduğu bir halife devleti kurmak olduğu belirtiliyor.

IŞİD'in yayımladığı manifestonun önemli maddeleri şunlar

Kadınlar zorunlu olmadıkça evlerinden ayrılamayacak. Evden çıkanlar ise, İslami kurallara göre giyinmek zorunda.

Hırsızlar şeriat kurallarına göre cezalandırılır. Bu kural özellikle, kamuya ait para ve mallara el koyunlar için geçerli. Savaştan elde edilen ganimetin kullanılma biçimi ve dağıtılmasında sadece "Müslümanların Imam"ı yetkilidir. IŞİD'e göre, "Müslümanların Imamı" Ebu Bekir Bağdadi'dir.

Tüm Müslümanlar 5 vakit namazını, namaz saatlerinde camilerde kılar.

Musul ve çevresindeki aşiret liderlerinin, düşman ve hainlerle işbirliği içerisinde olması kesinlikle yasaktır.

"Dinsiz kurumlar" adına şimdiye kadar görev yapmış polis, asker ve taraftarlar tövbe etmeliler. Tövbe etmeyenler idamla cezalandırılır.

Alkol, sigara ve uyuşturucu yasaktır

IŞİD organizasyonu dışındaki tüm toplantı ve gösteriler yasaktır. IŞİD militanları dışında silah taşımak da yasaklar arasında.

Kentte ölüler anısına yapılan tüm türbeler, anıtlar ve mozoleler yıkılmalıdır.

Sıra İslam Devleti'nde

IŞİD tarafından yayımlanan iki sayfalık manifestoda, halkın şimdiye kadar laik tüm sistemleri denediği ve bu rejimler altında acı çektiği vurgulanıyor. Manifesto, "Şimdi sıra İslam Devleti'nde" sözleriyle bitiyor.