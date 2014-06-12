Takvim, IŞİD baskınını da Gezi ve 17 Aralık'a bağladı!

Takvim gazetesi, 12 Haziran 2014 tarihle gazetesinin manşetinde yer verdiği haberde, 'Batı dünyasının' Gezi eylemleri, 17-25 Aralık soruşturmaları ve Diyarbakır'daki bayrak indirme olayının ardından, IŞİD'i devreye soktu!



Takvim gazetesinin haberinde, Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) örgütünde Mısır, Rusya, Sırbistan, Venezuela, Kosova, Danimarka, İngiltere, Arnavutluk gibi birçok ülkeden militan bulunduğu belirtilerek şu ifadelere yer verildi, “Yeni Türkiye'nin adımları Batı dünyasını rahatsız ederken, Türkiye'nin başına yeni bir bela musallat edildi. Türkiye'ye ortalama 100 milyar dolarlık kazanç sağlayacak olan Irak petrolü anlaşması hayata geçer geçmez Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) bir anda sahneye çıktı ve hiçbir mukavemet görmeden Musul'u ele geçirerek Türk Konsolosluğu'na saldırdı.

Yerel kaynaklara göre 900 IŞİD militanı Türkiye'nin Musul Başkonsolosluğu'nun etrafını çevirdi. Başkonsolosluktaki özel harekat timleri konsolosluğa girilmesi halinde silahlı karşılık verileceğini belirtti. İki taraf arasında müzakere yapıldı. IŞİD militanları el bombası atma tehdidinde bulununca çatışmadan vazgeçildi. Başkonsolos Öztürk Yılmaz'ın da aralarında bulunduğu 3'ü çocuk 49 kişiyi rehin aldığı öğrenildi. Suriye'deki iç savaşın Irak'a sıçraması ve Türk Başkonsolosluğu'nun hedef alınması "Ankara'yı bataklığa çekmek istiyorlar" şeklinde yorumlandı. Örgüt adına bir Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Türkler kaçırılmış değil. Sadece güvenli bir yere götürüldüler" denildi.