IŞİD’den diplomatlar için güvence



T.C. Musul Başkonsolosu, konsolosluk personeli ve aile fertlerinden oluşan 49 Türk'ü elinde bulunduran Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) örgütü, rehinelere zarar gelmeyeceği güvencesi verdi.

Erbil'den yayın yapan Rudaw'ın telefonla ulaştığı IŞİD'in Türk diplomatlardan sorumlu komutanı, “Diplomatlar güvende, kendilerine iyi muamele ediyoruz” diyerek, Konsolosluk personelinin kentteki hassas durum nedeniyle Konsolosluk binasından çıkarılarak Valilik binasına nakledildiğini bildirdi.

“Sünni ve Hanefiler”

Personelin güvende olduğunu ve hepsini ülkelerine göndereceklerini belirten IŞİD komutanı “Korkmaları için hiçbir neden yok. Çünkü Sünniler ve Hanefi inancındanlar” diye konuştu. İsmini vermek istemeyen IŞİD komutanı, Başkonsolos'un Musul valisinin bürosunda, personelin de ayrı bir yerde tutulduğu bilgisini verdi. Komutan, diplomatlardan birinin yanında köpeğinin bulunduğunu, köpeğe de su ve yiyecek verdiklerini söyledi.