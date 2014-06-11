IŞİD ilerliyor, Musul'dan on binler kaçıyor

İslamcı militanların eline geçen Musul'daki on binlerce Iraklı komşu bölgelere sığınırken, Selahaddin vilayeti ve Kerkük yakınlarından çatışma haberleri geliyor.

Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) militanlarından kaçarak Ninova vilayetini terk eden yaklaşık 150 bin kişi arasında Irak ordusu askerleri de bulunuyor.

Irak Başbakanı Nuri Maliki parlamentodan olağanüstü hal ilan ederek yetkilerinin genişletilmesini talep etti.

Türkiye Dışişleri Bakanlığı, kaçırılan 28 şoförün kurtarılması için girişimlerde bulunduğunu duyurdu.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Ban Ki-moon, gelişmeden büyük kaygı duyduğunu belirtirken, ABD ise IŞİD'in bütün bölge için bir tehdit unsuru olduğunu belirtti.

ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Jen Psaki, Musul'daki durumun "son derece ciddi" olduğunu ifade ederek, saldırganların püskürtülmesi için "güçlü ve eşgüdümlü bir karşılığı" desteklediklerini söyledi.

Şoförler için diplomasi

Musul'daki Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu, Ninova vilayetinde 28 vatandaşlarının kaçırıldığını doğruladı.

HDP Şırnak Milletvekili Faysal Sarıyıldız ise Twitter hesabından yaptığı açıklamada, görüştükleri bir şoförün verdiği bilgiye göre, olayın Geyara mıntıkasındaki bir termik santralda meydana geldiğini belirtti.

Sarıyıldız, çoğu Şırnaklı olan şoförlerin Türkiye'den Geyara'daki termik santrala mazot taşıdığını ve şu anda telefonlarının kapalı olduğunu dile getirdi.

Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Sırbistan ziyareti sırasında yaptığı açıklamada, Musul'daki gelişmeleri ve şoförlerin akıbetini yakından takip ettiklerini belirterek, "Erbil, Bağdat, Tahran, Washington, Ankara, Musul hattında son 24 saattir sürekli diplomatik temaslar yürütüyoruz" dedi.

120 işçi Kürt güvenlik noktasına sığındı

Musul'da su arıtma tesisi inşaatında çalışan 120 Türk işçinin yaklaşık 25 kilometre yürüdükten sonra Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi'ne sığındığı kaydedildi.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, işçiler gece saatlerinde şirket yetkililerinin talimatı üzerine harekete geçerek, Erbil-Duhok yolundaki Hazer güvenlik noktasına ulaştı.

İşçilerden Cumhur Özen, "Sağ olsun yardımsever Kürt kardeşlerimiz burada yemek ve su dağıttı. Onlara çok teşekkür ediyoruz. Şu an bir sıkıntımız yok çok şükür" dedi.

İşçiler, otobüslere bindirilerek Türkiye'ye gönderildi.

Binalarda bayraklar

Musul sakinleri, İslamcı militanların binalara bayraklar astıklarını ve hoparlörlerle "Musul'u kurtarmaya" geldiklerini söylediklerini aktarıyor.

Kamu işçisi Umm Kerem, kent içindeki kaos ortamında kendilerine yardım edecek kimse olmadığını belirterek, "Korkuyoruz" dedi.

Çok sayıda polis merkezinin ateşe verildiği ve yüzlerce tutuklunun serbest kaldığı gelen haberler arasında.

Musul'dan kaçanlardan Mahmud Nuri AFP'ye yaptığı açıklamada şöyle dedi: "Ordu güçleri silahlarını bıraktı, kıyafetlerini değiştirdi, araçlarını terk etti ve kentten ayrıldı" dedi.

BBC Arapça'ya bilgi veren kaynaklar, on binlerce kişinin sığındığı 3 Kürt kentinde geçici kamplar kurulduğunu aktarıyor.

Kürdistan Başbakanı Neçirvan Barzani, BM Mülteciler Yüksek Komiserliği'ne yardım çağrısında bulundu.

Kerkük yakınlarında çatışmalar

Irak güvenlik güçleri BBC'ye yaptığı açıklamada, Kerkük yakınlarındaki Reşad kasabası yakınlarında IŞİD militanları ile çatışmaya girdiklerini dile getirdi.

IŞİD militanlarının Kerkük'te ve komşu Selahaddin vilayetinde de bazı kasabaları ele geçirdiği belirtiliyor.

Irak Başbakanı Maliki, güvenlik güçlerinin en üst düzeyde alarma geçirildiğini belirterek, parlamentoya olağanüstü hal, vatandaşlara genel seferberlik çağrısı yaptı.

Maliki böylece daha geniş tutuklama emri verme ve sokağa çıkma yasağı ilan etme yetkilerine sahip olacak.

IŞİD son birkaç aydır Ninova vilayetinin önemli bir bölümünü kontrol ediyordu ve militanlar geçen hafta Irak'ın batısında ve kuzeyinde birçok kent ve kasabaya saldırarak onlarca kişiyi öldürdü.

Yaklaşık 1,8 milyon nüfusa sahip Musul'da yaklaşık 5 gün süren çatışmaların ardından anahtar önemdeki yerler militanların eline geçti.

Anbar vilayetinin başkenti Ramadi ile Irak'taki Sünni Araplar için önemli merkezlerinden Felluce geçen yıl sonundan beri IŞİD tıklayın kontrolünde.

IŞİD, Suriye'nin doğusunda da Rakka kenti başta olmak üzere geniş bir alanı kontrol altında tutuyor.

El Kaide çizgisindeki IŞİD, örgüt lideri Eyman Zevahiri'nin Suriye'deki operasyonları El Nusra Cephesi'ne bırakma talimatına uymadı ve hatta Suriye'de rejime karşı savaşan İslamcı militanlarla da çatışmalara girdi.