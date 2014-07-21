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Dünya

IŞİD, Humus'ta 16 Suriye askerini öldürdü

Suriye'de devam eden çatışmalarda Irak Şam İslam Devleti'nin (IŞİD) militanları, Humus şehrinde 16 Suriye askerini öldürdü

21 Temmuz 2014 20:50

Muhalif MASAR ajansının haberine göre, IŞİD'in Humus'un doğu kesimlerinde yer alan Şaar bölgesinin kontrolünü tekrar sağlamak isteyen ve bölgeye sızan 16 Suriye askerinin çıkan çatışmalarda hayatını kaybettiği belirtildi.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, bölgede IŞİD ile Suriye ordası arasında şiddetli çatışmaların yaşandığı kaydedilen haberde, kentin kuzeybatı kesimlerinde ise Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) ile Şam yönetimine bağlı güçler arasında zaman zaman çatışmaların yaşandığı ve savaş uçaklarının muhalif bölgeleri bombaladığı ifade edildi.

Haberde, orduya bağlı helikopter ve savaş uçaklarının kentin Rastan ilçesinin doğusundaki Belan bölgesindeki yerleşim yerlerine hava saldırısı düzenlediği dile getirildi.

IŞİD gece hafta içerisinde Humus'un Tedmur ilçesi yakınlarında yer alan Şaar doğal gaz sahasının kontrolünü ele geçirmiş ve 200 Suriye askerini öldürmüştü.

 

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