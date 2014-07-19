Şanlıurfa'da IŞİD'e karşı Rojova nöbeti devam ediyor

Demokratik Birlik Partisi’nin (PYD) kontrolünde bulunan Suriye'nin Rojava bölgesindeki Kobani kentini almak için Irak Şam İslam Devleti’nin (IŞİD) saldırıları sürerken, bölge halkı Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde kurulan çadırda sessiz bekleyişini sürdürüyor.

IŞİD’in sınırın hemen karşısındaki köylere saldırdığını ve o köylerde yaşayanların kaçmak zorunda kaldığını anlatan çadırdaki vatandaşlar, “Zulüm olmasın diye nöbet tutuyoruz. Bizim akrabalarımız, Türk, Arap kardeşlerimiz orada. Oraya psikolojik olarak destek vermek için, PYD’ye psikolojik destek vermek için buradayız” dedi.

Psikolojik destek

Merve Erdil’in Hürriyet’teki haberine göre, Rojava'da kurtuluş günü olarak kutlanan 19 Temmuz'da IŞİD'in PYD'ye yönelik kapsamlı saldırı başlatacağı ve Kobani'nin ele geçirileceği yönünde açıklama yapması bölgede endişeye neden olurken, IŞİD'in Kobani'ye yönelik saldırısını protesto amacıyla Şanlıurfa'nın Suruç, Birecik ve Akçakale ilçelerinin Rojava sınır hattında binlerce kişi çadır eylemi yapıyor.

BDP Bilecik İl Meclisi Üyesi Aliye Kızıldamar, “Demokrasi ve özgürlük talebi olan, bu konuda görüşü olan herkes burada. Dokuz gündür buradayız. IŞİD ve destekçilerinden korkmuyoruz” şeklinde konuştu.

‘Kendimize yapılmış sayıyoruz’

Bazı vatandaşlar ise IŞİD’in sınırda iki köy aldığını belirterek, “Giderek bu tarafa doğru baskı geliştiriyor. Burada halklar kardeş. O tarafa yapılan saldırı kendi tarafımıza yapılmış sayıyoruz. Amcaoğlum karşıda ölüyorsa, ben de öleyim. IŞİD’e psikolojik olarak korku vermek için buradayız” dedi.

Suruç’taki protesto çadırında, bölgenin çeşitli yerlerinden gelenlerin yanı sıra, sivil toplum örgütü temsilcileri de bekleyişini sürdürüyor. Çadırdaki kadınlar, kardeşlerinin, oğullarının dağda olduğunu dile getirerek, “Burada mücadele etmeye devam edeceğiz” diyor.