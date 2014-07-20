'Türkiye'de 5 bin aşkın kişi IŞİD'e katıldı'

CHP Gaziantep Milletvekili Mehmet Şeker, internetten cihat sitelerine ve sosyal medya ağlarına girerek kandırılan 5 bini aşkın kişinin Suriye'ye geçerek, terör örgütü Irak Şam

İslam Devleti (IŞİD) saflarına katıldığını iddia etti.

Devletin bunları engelleyerek kontrol altına alması gerektiğini savunan Şeker, "IŞİD denilen örgüte Türkiye 'den katılan adam sayısı 5 binden fazla. Devlet bunu bilmiyor mu? Bir devletin istihbaratı ne iş yapar? Bu adamlar internetten haberleşiyorlar ve bu insanlar buradan ailelerden koparak Suriye'ye gidiyorlar" dedi.

Ahmet Hamdi Çiçek ve Mehmet Bulut’un DHA’da yer alan haberine göre, CHP Gaziantep Milletvekili Mehmet Şeker, Suriyeliler ile Türk vatandaşları arasında başlayan gerginlikler üzerine açıklama yaptı. Şeker, en büyük sorunun Suriyeli'lerin istediklerini gibi işyeri açabildiklerini, vergi gibi zorunlu ödemeleri yapmadıklarından oluşan haksız rekabetin esnafı sıkıntıya soktuğunu ifade ederek şöyle konuştu; "Baştan beri söylüyoruz; böyle bir politikasız, isteyenin geldiği bir ülke olamaz. Ben bunu TBMM'de de gündeme getirdim. Terörü, bombayı, eroin, esrar, hastalık ithal edersiniz ve bunların hepsi oldu. Şimdi en büyük sıkıntı; çevre illerde ve Gaziantep'te yaşayan Suriyeliler ile Gaziantepli vatandaşlar arasında gerginlik başladı. Bunun da nedeni şu; anlatılanlara göre Suriyeliler rahat işyerleri açıyor ve denetlenmiyor. Bizim esnafımız ise işyeri açtığında SGK ve vergiler ödüyoruz, zabıta, polis bizi denetliyor ve sıkıntılar bu. Suriyeliler de, çok rahat işyeri açtığından ve vergi, SGK gibi maliyetleri olmadığı için ucuz iş yaptığından bir husumet başlamış."

'Devletin çözüm bulması lazım'

Suriyeliler ile Türk vatandaşları arasında yaşanan sorunla ilgili devletin biran önce çözüm bulması gerektiğini savunan Mehmet Şeker, şunları söyledi: "Kent içinde yaşama uyum sağlayamayan Suriyeli'lere yönelik tepki, esnafın durumu, yükseler kiralar gibi nedenleri üst üste koyunca gerginlik kendiliğinden oluşmaya başlıyor. Bu gerginlik bir yerde, birilerinin de provokasyonuyla ortaya bu sonuçlar çıkıyor. Bu hiç tasvip etmediğimiz doğru olmayan bir hareket. Çünkü bunlar bizim misafirimiz, komşumuz. Her ne şekilde yanlış bile yapsalar, bunu mazur görmek zorundayız. Onlara destek olmamız gerekiyor. Ama devletin de buna bir çözüm bulması lazım."

IŞİD'e katılım çok fazla

IŞİD'e Türkiye'den katılımın da çok fazla olduğunu ve bu noktada da devletin görevini yapması gerektiğini söyleyen Mehmet Şeker, şunları kaydetti: "IŞİD denilen örgüte Türkiye'den katılan adam sayısı 5 binden fazla. Devlet bunu bilmiyor mu? Bir devletin istihbaratı ne iş yapar? Bu adamlar internetten haberleşiyorlar ve bu insanlar buradan ailelerden koparak Suriye'ye gidiyorlar. Orada bu terör örgütlerine katılıp cihat için savaşıyorlar. Kimisi de hayatını kaybediyor. Peki devletin görevi bunları engellemek değil mi? Devlet, devletliğini yapıp bu görevini üstlenip en azında burada olanları kontrol altına alması lazım. Kimin ne iş yaptığını, nereye gittiğini nereden geldiğini denetim altına alması lazım."