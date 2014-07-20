IŞİD'den kaçan Türkmen çocukları sıcaktan ölüyor

Telafer ilçesinden IŞİD'den kaçarak Erbil'e sığınan Türkmenlerin en büyük sorunu, çocuklarını kavurucu sıcaklardan korumak. Erbil'e bağlı Bahırke kampında yaklaşık 3 bin Telaferli sığınmacı yaşıyor.



Al Jazeera'nin haberine göre, kamp sakinleri, aşırı sıcaklar nedeniyle çocukların sık sık burunlarının kanadığını, ishal olduklarını söyledi. Aileler, kampta yetişkilerin bile dayanamadığı sıcakların çocukların sağlığını olumsuz etkilediğini ifade etti.



Çocukların aşırı sıcaklığa dayanmadığını ifade eden kamp sakinleri, 10 çocuğun hayatını kaybettiğini belirtti.



Kamp sakinlerinden İsmail Riza, "Biz Türkmenleriz, Türkiye bizim babamızdır. Bize yardım eli uzatsın" şeklinde konuştu.

Türkiye, Telafer çatışmaların başlamasının ardından komşu kasaba Sincar’a ve farklı bölgelere kaçan binlerce Türkmene Kızılay aracılığıyla yardım göndermişti.



Kamp sakinlerinden Hüseyin Ali, IŞİD’den kaçıp bütün mal varlığını Telafer'de bıraktığını, kampta çok sıkıntılı bir yaşam sürdüklerini dile getirdi. Amine Hıdır ise, 1 yaşındaki bebeğinin sağlığının aşırı sıcaklardan dolayı tehlikede olduğunu ifade etti.

Irak Bölgesel Kürt Yönetimi topraklarında yaklaşık 500 bin Irak ve Suriyeli mülteci bulunuyor.



Bağdat hükümetinin Türkiye'ye petrol satışı gerçekleştirdiği gerekçesiyle Erbil'in bütçesini kesmesinden mülteciler de olumsuz etkileniyor.



Bunun için Irak Bölgesel Kürt Yönetimi, uluslararası yardım kuruluşlarına mülteciler için destek çağrısında bulunmuştu.