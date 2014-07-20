T24 LogoT24 Logo
Dünya

IŞİD'den kaçan Türkmen çocukları sıcaktan ölüyor

Irak'ın Telafer ilçesinde IŞİD'den kaçarak Erbil'deki kampa sığınan Türkmenler, 50 dereceyi aşan sıcak hava sorunu ile boğuşuyor

20 Temmuz 2014 01:21

Telafer ilçesinden IŞİD'den kaçarak Erbil'e sığınan Türkmenlerin en büyük sorunu, çocuklarını kavurucu sıcaklardan korumak. Erbil'e bağlı Bahırke kampında yaklaşık 3 bin Telaferli sığınmacı yaşıyor.

Al Jazeera'nin haberine göre, kamp sakinleri, aşırı sıcaklar nedeniyle çocukların sık sık burunlarının kanadığını, ishal olduklarını söyledi. Aileler, kampta yetişkilerin bile dayanamadığı sıcakların çocukların sağlığını olumsuz etkilediğini ifade etti.

Çocukların aşırı sıcaklığa dayanmadığını ifade eden kamp sakinleri, 10 çocuğun hayatını kaybettiğini belirtti.

Kamp sakinlerinden İsmail Riza, "Biz Türkmenleriz, Türkiye bizim babamızdır. Bize yardım eli uzatsın" şeklinde konuştu.
Türkiye, Telafer çatışmaların başlamasının ardından komşu kasaba Sincar’a ve farklı bölgelere kaçan binlerce Türkmene Kızılay aracılığıyla yardım göndermişti.

Kamp sakinlerinden Hüseyin Ali, IŞİD’den kaçıp bütün mal varlığını Telafer'de bıraktığını, kampta çok sıkıntılı bir yaşam sürdüklerini dile getirdi. Amine Hıdır ise, 1 yaşındaki bebeğinin sağlığının aşırı sıcaklardan dolayı tehlikede olduğunu ifade etti.
Irak Bölgesel Kürt Yönetimi topraklarında yaklaşık 500 bin Irak ve Suriyeli mülteci bulunuyor.

Bağdat hükümetinin Türkiye'ye petrol satışı gerçekleştirdiği gerekçesiyle Erbil'in bütçesini kesmesinden mülteciler de olumsuz etkileniyor.

Bunun için Irak Bölgesel Kürt Yönetimi, uluslararası yardım kuruluşlarına mülteciler için destek çağrısında bulunmuştu.

 

ETİKETLER

ışidtürkmenırakçocukölü

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Bekir Ağırdır: İktidarın milliyetçi ve dini söylemi artık toplumda karşılığını...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

ABD'den BM'ye mektup: İran ile ön koşulsuz masaya oturmaya hazırız...

Karton bilgisayarlı bilişim dersi haberleştirilmişti; il milli eğitim müdürlüğünden okul...

İBB Başkanı İmamoğlu ve Alçı arasındaki Kanal İstanbul diyaloğu sosyal...

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Ukrayna Ulusal Güvenlik Konseyi açıkladı: İran'da düşen uçakta Rus füzesi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24