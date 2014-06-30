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IŞİD hilafet ilan etti!

IŞİD, 'Irak Şam İslam Devleti' emiri olarak Şeyh Ebubekir el Bağdadi'nin halife olduğunu duyurdu

30 Haziran 2014 00:59

Irak'ta başkent Bağdat'a doğru ilerleyişini sürdüren IŞİD (Irak Şam İslam Devleti) hilafet ilan etti.

Musul'u işgal ettikten sonra Bağdat'a doğru hareket eden, ancak son dönemde peşmerge ve Irak ordusunun karşı direnişiyle durdurulan IŞİD, hilafet ilan ettiğini duyurdu. Bir video mesajla hilafeti ilan ettiğini açıklayan örgüt 'Irak Şam İslam Devleti' emiri olarak Şeyh Ebubekir el Bağdadi'nin de halifeliğini ilan etti.

IŞİD, Irak ve Suriye sınırındaki sınırı dozerle yıkarak Sykes-Picot anlaşmasıyla çizilen sınırın artık geçerliliğinin olmadığını iddia etti.

Orta Doğu'da tüm dengeleri değiştiren IŞİD, hilafet ilanının ardından şehir turları başlattı.

 

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