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Dünya

Irak’ın Rusya’dan aldığı savaş uçağı IŞİD’e karşı havalanacak

Irak yönetiminin IŞİD örgütüne karşı kullanmak üzere 500 milyon dolara Rusya’dan satın aldığı beş adet SU-30 savaş uçağının önümüzdeki hafta havalanacağı açıklandı

29 Haziran 2014 14:30

Irak yönetimiyle Rusya arasında yapılan acil savaş uçağı anlaşması hakkında RİA haber ajansına bilgi veren Moskova’daki askeri kaynaklar, Rus savaş uçaklarının Irak’taki konuşlanma üstlerine hafta sonunda ulaştırıldığını ve pazartesiden itibaren cephede kullanılmaya başlanacağını duyurdu.

Nerdun Hacıoğlu’nun Hürriyet’te yer alan haberine göre, Rusya’dan satın alınan beş SU-30 savaş uçağının Saddam Hüseyin döneminde Irak ordusu Hava Kuvvetleri’nde görev yapmış pilotlar tarafından kullanılacağı da kaydedildi.

Irak yönetiminin IŞİD örgütüyle mücadele için neden Rus yapımı ve üstelik ikinci elkullanılmış savaş uçağı aldığına da izahat getirilen haberde, “Irak yönetimiyle ABD arasında yapılan askeri anlaşma uyarınca Washington 36 adet F-16 savaş uçağını Bağdat’a telim etmesi gerekiyordu. Ancak teslimat 2014 sonbaharına sarkması üzerine Bağdat yönetimi Rusya’dan savaş uçağı alımına gitti.

Savaş uçaklarını zamanında Irak’a teslim edemeyen ABD, gecikmeyi telafi etmek için önümüzdeki hafta Bağdat’a havadan karaya fırlatılan tahrip gücü yüksek “AGM-114 Hellfire” (cehennem ateşi) füzeleri teslimatını gerçekleştirecek” dendi.

Rusya’daki Silah Ticareti Enstitüsü yöneticisi İgor Korotçenko ise Irak’ın Rusya’dan satın alacağı toplam uçak sayısının 6 olduğunu ve ilk kullanım alanının Musul ile Tikrit şehirleri çevresi olacağını dile getirdi.

 

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