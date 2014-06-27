163 aile başvurdu, 600 - 700 arası Türk IŞİD militanı olduğu tahmin ediliyor

Türk istihbarat birimlerinin son değerlendirme raporlarına göre, IŞİD mensubu 600-700 Türk olduğu tahmin ediliyor. Türkiye'de IŞİD'e katılan 163 kişi için aileler kayıp başvurusunda bulundu. Sınır kapılarındaki güvenlik birimleri uyarıldı.

Suriye’ye geçerek Irak Şam İslam Devleti’ne (IŞİD) katılan 163 kişi için aileleri, polis ve güvenlik birimlerine giderek kayıp başvurusunda bulundu. Yapılan incelemelerde kayıp başvurusu yapılan kişilerin Suriye’ye geçiş yaptıkları ve IŞİD kamplarında eğitim gördükten sonra iç savaşa katıldıkları belirlendi.

Hürriyet gazetesinden Fevzi Kızılkoyun’un haberine göre, Suriye’de IŞİD saflarında savaşan 3 Türk çatışmalarda hayatını kaybetti. Çatışmalarda yaralanan 4 Türk ise kaldırıldıkları hastanelerde yaşamını yitirdi. Suriye’deki çatışmalarda yaralan 6 Türk vatandaşının, Türkiye’deki hastanelerde tedavi altına olduğu belirtildi.

Sınır kapılarına uyarı

IŞİD’in Türkiye sınırının sıfır noktasındaki Atmeh Bölgesi’nde iki silahlı eğitim kampı kurması Türkiye’ye yönelik saldırı riskini de beraberinde getirdi. Türkiye üzerinden IŞİD’e katılanların ilk durağı bu kamplar olurken, kampanlardaki sorumluların çoğunun da Türklerden oluştuğu kaydedildi. Sınırda oluşan IŞİD tehditi üzerine sınırdaki güvenlik birimleri uyarıldı. Uyarı yazısında, Türkiye sınırındaki kontrolsüz insan trafiğinin sınır güvenliğinde riskler oluşturduğuna dikkat çekilerek, gerekli ek önlemlerin alınmasını istendi.