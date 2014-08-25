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Dünya

'IŞİD, ABD için doğrudan bir tehdit değil'

ABD Genelkurmay Başkanı Dempsey, 'IŞİD'in ABD ya da Avrupa için doğrudan bir tehdit haline gelirse Amerikan ordusunun da doğrudan IŞİD militanlarının üzerine gideceğini' söyledi

25 Ağustos 2014 13:22

ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Martin Dempsey, IŞİD'in şu an daha ziyade bölgesel bir tehdit oluşturduğunu belirterek, örgütün ABD ya da Avrupa 'ya yönelik herhangi bir saldırı planlamadığını ifade etti.

Afganistan'a giderken uçakta gazetecilere açıklamalarda bulunan Dempsey,  IŞİD'in ABD toprakları ya da Avrupa için doğrudan bir tehdit haline gelmesi halinde Amerikan ordusunun da doğrudan IŞİD militanlarının üzerine gideceğini söyledi.

Dempsey; Türkiye , Ürdün ve Suudi Arabistan gibi bölgedeki kilit müttefiklerin de IŞİD'in yok edilmesinde ABD'ye yardımcı olacağına inandığını söyledi.

Obama yönetimi şu ana kadar IŞİD'e yönelik askeri müdahalesini, Irak içinde düzenlediği hava operasyonlarıyla sınırladı. Ancak IŞİD'in Suriye dahil bölgede önemli kazanımlar elde etmeyi sürdürmesi, ABD hava operasyonlarının yetersiz kaldığı yönündeki eleştirileri de beraberinde getirdi.

 

ABD'den yeni hava saldırısı

 

ABD ordusu son olarak Erbil ve Musul Barajı yakınlarındaki IŞİD hedeflerine iki yeni hava saldırısı düzenledi.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'ndan (CENTCOM) yapılan açıklamada, savaş uçakları ve uzaktan kumanda edilen insansız hava araçlarıyla düzenlenen saldırıların birinde, Musul Barajı civarında IŞİD'e ait bir "humvee" tipi aracın, diğer saldırıda da Erbil yakınlarında yine IŞİD'e ait bir silahlı aracın vurularak yok edildiği bildirildi.

Operasyonda görev alan tüm uçaklar ve insansız hava araçlarının daha sonra bölgeden güvenli biçimde ayrıldığı kaydedildi. ENTCOM açıklamasında, 8 Ağustos'tan bu yana ABD ordusunun Irak'ta toplam 96 hava saldırısı düzenlediği, bunların 62'sinin Musul Barajı yakınlarında Irak güçlerine destek amaçlı yürütüldüğü bilgisi verildi.

 

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