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Almanya'nın IŞİD'e karşı silahlandıracağı Kürt gruplar arasında PKK var mı?

Angela Merkel, Almanya’nın IŞİD militanlarıyla mücadele amacıyla Kürtlere silah gönderilmesi kararının arkasında durdu

24 Ağustos 2014 21:59

Almanya Başbakanı Angela Merkel, ülkesinin IŞİD militanlarıyla mücadele amacıyla Kürtlere silah gönderilmesi kararını savundu. Almanya’nın terör listesinde bulunan PKK’ya silah göndermeyeceğini belirten Angela Merkel, silah gönderilmesinin şartlarının açık olduğunu ve Irak Merkezi Hükümeti’nin kabul etmesine bağlı olduğunu vurguladı.

Doğan Haber Ajansı’nda yer alan habere göre, Almanya'nın IŞİD militanlarının durdurulması amacıyla Kürtlere silah göndereceğini açıklaması ve PKK yöneticisi Cemil Bayık'ın Almanya ve Batı ülkelerinden silah talep etmesiyle başlayan "Almanya PKK'ya silah mı gönderecek" tartışmasına Merkel son verdi.

Alman 1. Kanalı ARD’de geleneksel yaz röportajında konuya ilişkin soruları yanıtlayan Başbakan Angela Merkel, Almanya’nın IŞİD militanlarıyla mücadele amacıyla Kürtlere silah gönderilmesi kararını savundu. Almanya’nın dini azınlıkların yok edilişine seyirci kalamayacağını belirten Merkel, IŞİD tarafından tüm dünyanın gözü önünde farklı düşüncedeki kişilere karşı soykırım yapıldığını söyledi.

Silah gönderilmesi kararının önemine işaret eden Merkel, kararın titiz bir çalışmanın sonucunda alındığını belirtti. Kosova ve Afganistan’da da benzer bir yol izlendiğini ifade eden Merkel, gönderilecek silahların istenmeyen grupların eline geçmesinin yüzde yüz engellenmesinin mümkün olmadığını bildiklerini, ancak soykırımı önlemek için başka yol da bulunmadığını söyledi.

 

PKK’ya silah yok

 

Almanya’nın terör listesinde bulunan PKK’ya silah göndermeyeceğini belirten Angela Merkel, silah gönderilmesinin şartlarının açık olduğunu ve Irak Merkezi Hükümeti’nin kabul etmesine bağlı olduğunu vurguladı. “PKK bu bağlamda silah alacak gruplar arasında yok” diyen Merkel, Almanya’nın göndereceği silahların kullanımı konusunda Kürtlere kurs verebileceğinin altını çizdi. Merkel, ancak bunun için Irak’a asker göndermelerinin söz konusu olmadığını söyledi.

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