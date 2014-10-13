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'IŞİD 5 yaşından küçük kızlara tecavüz etti' iddiası

IŞİD'in elinden kurtulup Türkiye'ye kaçan genç Ezidi kadın, IŞİD'in kadınları nasıl köle olarak kullandığını anlattı

13 Ekim 2014 14:55

IŞİD tarafından kaçırılan genç Ezidi kadını Türkiye'ye kaçış hikayesini anlattı. Irak’ın kuzeybatısındaki Sincar Dağları’nda ailesi ile yaşarken, IŞİD tarafından kaçırılan, Musul’a götürülerek burada para karşılığı Filistinli bir adama satılan 15 yaşındaki genç kadın, "IŞİD militanlarının 5 yaşından bile küçük kızlara tecavüz ettiğini, iki küçük kız kardeşinin militanların elinde olduğunu, babası, abisi ve akrabalarının akıbetini ise bilmediğini" söyledi.

Associated Press (AP) haber ajansına konuşan Ezidi kızı önce IŞİD tarafından Filistinli bir adama satıldı. Oradan kaçmaya çalışırken IŞİD militanları tarafından tekrardan yakalanan genç kadın, bu kez de 1000 dolar karşılığında Suudi Arabistanlı bir kişiye satıldı. Sonunda onun elinden de çayına ilaç atarak kurtulmayı başardığını söyleyen ve adını gizli tutan genç kız, tanıştığı bir kişinin yardımıyla Türkiye’ye kaçtığını anlattı.

 

'Yüzlerce kadın IŞİD tarafından köle olarak satılıyor'

 

Cumhuriyet'in haberine göre Ezidi kızı, IŞİD militanlarının 5 yaşından bile küçük kızlara tecavüz ettiğini, iki küçük kız kardeşinin militanların elinde olduğunu, babası, abisi ve erkek akrabalarının akıbetini ise bilmediğini söyledi. Genç kadın, “Yüzlerce kadın IŞİD militanlarının elinde ve köle olarak satılıyor” dedi. Ailesinden bazı kişilerin hâlâ IŞİD’in elinde olduğu için yüzünü göstermeyip isminin yayınlanmasını istemeyen genç kadın, militanların Irak’tan kaçırdıkları kızları Suriye’de sattıklarını belirtti. Türkiye’de abisiyle buluştuğunu da belirten genç kadın, militanlardan kurtulmayı başaran bazı akrabalarının yanına Irak’ın Dohuk kentine geri döndüğünü anlattı.

 

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