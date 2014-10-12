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140 IŞİD militanı öldürüldü

Irak'taki çatışmalarda 115, Suriye'de ise 25 IŞİD militanını öldürüldüğü açıklandı

12 Ekim 2014 20:49

Irak'taki Enbar Operasyon Gücü Komutanı Reşid Felih, çatışmalarda 115 IŞİD militanının öldürüldüğünü açıkladı. Suriye'de ise muhalif Rakka Devrimcileri Saha Komutanı ise Kobani'de YPG'nin desteğiyle 25 IŞİD militanını öldürdüklerini söyledi.

Anadolu Ajansı’nda yer alan habere göre, Enbar Operasyon Gücü Komutanı Reşid Felih, yaptığı açıklamada, IŞİD'in Enbar'ın kuzeyindeki El-Kerame nahiyesinde, orduya bağlı 3 karargaha saldırı düzenlediğini ifade etti. Bölgede bulunun askerlerin saldırıya karşılık vermesiyle çıkan çatışmaya hava kuvvetlerinin de destek verdiğini aktaran Felih, çatışmada aralarında "intihar bombacıları"nın da bulunduğu 115 IŞİD militanın öldürüldüğünü, örgüte ait 6 aracın da imha edildiğini kaydetti. Felih, askeri birliklerin çatışmada kaybının olup olmadığına ilişkin ise bilgi vermedi.

Irak'ta, terör örgütü IŞİD öncülüğündeki silahlı grupların Haziran'da Musul başta olmak üzere bazı bölgelerin kontrolünü ele geçirmesinin ardından, ordu ve IŞİD militanları arasında çatışmalar yaşanıyor. ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyona ait hava unsurları da bir süredir IŞİD'in kontrolündeki hedeflere saldırı düzenliyor.

 

Kobanê'deki çatışmalar

 

Muhalif Rakka Devrimcileri Saha Komutanı Ebu Seyf el-Veldavi DE, Halep kentine bağlı Ayn el-Arab (Kobani) ilçesinde Rakka Devrimcileri destekli bazı Kürt gruplarıyla beraber 25 IŞİD militanı öldürdüklerini söyledi.

Veldavi, Kobani’de Rakka Devrimcileri ile bazı Kürt gruplarının terör örgütü IŞİD’e karşı beraber hareket ettiklerini ifade ederek “İlçe çevresinde 25 IŞİD militanı öldürdük, terör grubunun ilçe içerisinde ilerlemesini durdurduk” dedi.

 

Bomba yüklü araçlarla intihar saldırısı

 

Gün içerisinde terör örgütünün bir çok defa bomba yüklü araçlarla kontrol noktalarına saldırılar düzenlemeye çalıştığını vurgulayan Veldavi, “IŞİD’in bomba yüklü araçlarını kontrol noktalarımıza ulaşmadan imha ediyoruz. Dün iki araç imha ettik. Bu gün de kontrol noktalarımıza ulaşmadan bir aracı RPG’yle saldırarak bomba yüklü aracı imha etmeyi başardı” ifadelerini kullandı.

İlçenin kontrolünün sınır kapısına kadar IŞİD’in sağladığı yönünde çıkan haberi de yalanlayan Veldavi, ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerine ait savaş uçaklarının ilçe ve çevresinde bulunan IŞİD mevzilerini yoğun bir şekilde bombalamaya devam ettiğini kaydetti.

 

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