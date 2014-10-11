Irak'ta köprünün bir ucu IŞİD bir ucu Peşmerge

Irak'ın Kerkük kentinde Molla Abdullah Köprüsü üzerinde bulunan IŞİD ve Peşmerge mevzileri arasında 47 metre mesafe bulunuyor. Sivillere kapalı olan bölge Irak'ın en tehlikeli yerlerinden biri olarak kabul ediliyor.

DHA’nın haberine göre, haziran ayında Musul'u ele geçirdikten sonra Irak'ın içlerine doğru ilerleyen IŞİD, bir çok noktayı ele geçirdi. Ele geçirdiği noktalarda çok sayıda militan ve ağır silah bırakan IŞİD, Irak'ın ortalarına doğru ilerlerken Kürdistan Bölgesel yönetimi de sıkı güvenlik önlemleri aldı.

IŞİD ile bin 50 kilometre sınırı bulunan Kürdistan Bölgesel Yönetimi'nin Irak merkezi hükümeti ile Kerkük'ün Celawla bölgesinde sadece 15 kilometrelik sınırı kaldı. Kerkük'ten başlayıp Suriye sınırına kadar inen hattı IŞİD'in elinde tuttuğu bin 50 kilometrelik hattı koruyan Peşmerge birlikleri ise 4 aydan bu yana alarmda bekliyor.

IŞİD ile aralarında 47 metre mesafe var

Irak ordusunun Kerkük'ü bırakıp Bağdat'a yakın bölgelere çekilmesinin ardından oluşan boşluğu ise Peşmerge birlikleri doldurdu.

Kerkük çevresinde bulunan köylere yerleşen peşmerge birlikleri yeni mevziler kurarak, IŞİD'den gelecek saldırıları önlemek için hazırlık yaptı. Kerkük'ün batısında bulunan Hawice İlçesi'ne bağlı Molla Abdullah Köyü ise aradan geçen Dukan çayının sınır oluşturması nedeniyle en stratejik bölge konumuna geldi.

Molla Abdullah Köprüsü'nün bir tarafında IŞİD, diğer tarafında ise Peşmerge birliklerinin mevzileri bulunuyor. Köprünün iki tarafında bulunan IŞİD militanları ve Peşmerge birlikleri arasında 47 metre mesafe var. Köprü üzerinde hem IŞİD hem Kürdistan bayrağı dalgalanırken, bölgede görevlendirilen Peşmergeler ise sürekli teyakkuz halinde bekliyor.

En yakın mevzi görüntülendi

Irak'ın en tehlikeli bölgelerinden biri sayıldığı için sivillerin girişine yasak olan Molla Abdullah köprüsündeki IŞİD mevzileri, özel bir izinle bölgeye giden DHA görüntüledi.

Molla Abdullah bölgesine gitmek için çok sayıda kontrol noktasından geçilirken, Peşmerge'nin bölgeye yüklü bir askeri yığınak yaptığı görüldü. 47 metrelik köprünün Kerkük tarafından Kürdistan bayrağı bulunurken, hemen karşısında kurulan mevzilerde ise IŞİD'in bayrağı dalgalanıyor.

Köprünün üstüne kurulduğu Dukan Çayı'nın kenarındaki belli noktalarda da IŞİD'in bayrağı ve keskin nişancılarının bulunduğu küçük barakalar göze çarpıyor. Peşmerge ve IŞİD militanlarının birbirine en yakın olduğu bölgede gerginlik olduğu görülürken, yetkililer IŞİD militanlarının mevzilerinden hiç çıkmadıklarını ve görüntü vermediklerini söyledi.