İngiltere'den IŞİD'e karşı askeri eğitim desteği

İngiltere, “terör örgütü IŞİD ile mücadeleye destek kapsamında Irak'ın kuzeyindeki Kürt güçlerine askeri eğitim verdiğini” duyurdu. Daha önce Almanya da Perşmerge'ye eğitim vereceğini açıklamıştı.

İngiltere Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, “Yorkshire birliğinden 12 kişilik ‘uzman ekibinin’ Peşmergelere İngiltere'nin sağladığı makineli ağır silahları kullanmayı öğrettiği” kaydedilirken, “askeri ekibin Erbil'de bir hafta eğitim için kalmalarının beklendiği” de ifade edildi.

Hürriyet'te yer alan habere göre, bakanlık açıklamasında “İngiliz hükümetinin Irak'taki Kürt güçlere sağladığı eğitimin IŞİD'e karşı verilen mücadele çabaları kapsamında olduğu” belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

"Savunma Bakanı Michael Fallon, ‘savaşmayan, eğitim veren ve Erbil'e gönderilen küçük uzman bir ekibin konuşlandırılmasını’ onayladı. Ekip, geçen ay İngiltere tarafından sağlanan makineli ağır silahların kullanımı ve korunması gibi konularda eğitim veriyor."

İngiltere, “geçen ay Iraklı Kürtlere 40 makineli ağır silah ile askeri mühimmat sağlayacağını” açıklamıştı.

IŞİD'e karşı yürütülen hava operasyonunun sadece Irak ayağında yer alan İngiltere, geçen aydan bu yana özellikle Irak'ın kuzeyinde Kürtleri tehdit eden IŞİD hedeflerini bombalıyor.