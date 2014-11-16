'ABD IŞİD'i küçümsedi; en az 200 bin kişilik bir orduya sahipler'

Kürdistan Bölgesi Başkanlık Divanı Başkanı Fuad Hüseyin, "Irak Şam İslam Devleti’nin(IŞİD) askeri gücünün küçümsendiğini, en az 200 bin kişilik bir orduya sahip olduğunu" iddia etti.

İngiliz Independent gazetesinden Patrick Cockburn'ün Fuat Hüseyin'in IŞİD'in askeri gücüne yönelik iddialarına yer verdiği haberine göre, bu rakam CIA’nin önceki tahminlerinden çok üstünde bir rakam.

"IŞİD'in Irak ve Suriye'de eş zamanlı olarak pek çok saldırı düzenleyebilmesini IŞİD'in yüz binlerce kişilik bir orduya sahip olduğunun bir kanıtı" olarak tanımlayan Hüseyin, sözlerine şunları ekliyor:

"IŞİD ele geçirdiği bölgelerdeki genç Arap erkeklerini silahlandırıyor. Böylece, Birleşik Krallık'la aynı genişlikte 250 bin kare kilometrelik bir alanda, 10-12 milyon arasında bir popülasyona sahip Suriye ve Irak'ın üçte birini yönetmiş oluyor. Bu durum cihatçılara önemli miktarda bir güç sağlıyor. Kısa zamanda elde ettiği bu askeri güçle hem Suriye'de hem de Kuzey Irak'ta eş zamanlı saldırılar düzenleyebiliyor."

“Kobanê’de savaşan IŞİD’in son aylarda, Kürdistan’da, Ramadi ve Jalawla’da olduğu gibi, yedi farklı yere saldırı düzenlediğini” ifade eden Hüseyin, “Bunun sadece 20 binlik bir askeri güçle mümkün olmayacağını” belirtti.

Haberde, "IŞİD için askeri güçlerine dair imajın ne kadar önemli olduğuna" dikkat çekilirken, "Eylül(2014) ayında CIA tarafından cihatçı militan sayısına yönelik tahminlerin( 20 bin ile 31 bin arası) IŞİD'in askeri gücünün küçümsenmesine yol açtığı" da belirtiliyor.

"Son beş aydır IŞİD’in, kendisiyle mücadele eden güçlere yönelik güçlü saldırılar yaptığını" dile getiren Cocburn, "bu durumun ABD ve diğer koalisyon ülkelerini şaşkınlığa uğratmasını İŞID'in gücünün küçümsenmesinin bir kanıtı olarak" değerlendiriyor.

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