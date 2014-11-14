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Ekonomi

5 IŞİD Dinarı, 694 dolara eşit

IŞİD, ele geçirdiği bölgelerde kullanılması üzere para bastı

14 Kasım 2014 14:20

Irak'ın ikinci büyük kenti Musul'u elinde bulunduran terör örgütü Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) kendi parasını bastı. En büyük para olan 5 dinarın değeri 694 dolar olacak.

Irak ve Suriye'de geniş bir bölgeyi kontrolü altında tutan terör örgütü IŞİD kendi parasını bastı.

IŞİD'den yapılan açıklamada, yeni para basarak kendisini diğer bölgelerden ayrıştırmak istediği ve Müslümanlara dayatılmış finansal sistemden uzaklaşmayı amaçladığı ifade edildi.

Örgüt, altın 1 ve 5 dinar, gümüş  1, 5 ve dirhem ve bakır 10 ve 20’lik madeni para bastı. En büyük para birimi olarak belirlenen 5 dinarın değeri 694 dolar olacak.

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