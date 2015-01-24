IŞİD, 2 gazeteciyi daha öldürdü

Irak Şam İslam Devleti (IŞİD), Irak'ın başkenti Bağdat'ın kuzeyinde aralarında 2 gazetecinin de olduğu 7 kişiyi öldürdü. IŞİD'in öldürdüğü gazetecilerin isimleri Mustafa Hamit ve Kusay Sahit olarak açıklandı.

Al Gahade TV'de çalışan Ali El Ensari ve ismi açıklanmayan bir gazetecinin de saldırıdan yaralandığı bildirildi. Saldırıların ardından 5 IŞİD militanının da öldürüldüğü bildirildi. Irak uzun süredir gazeteciler için dünyanın en tehlikeli ülkelerinden biri. IŞİD'in elinde halen biri gazeteci 2 rehine bulunuyor.

Medtatava’da yer alan habere göre, örgütün iki Japon gazeteci için verdiği süre doldu ancak gazetecilerin akıbetleri henüz bilinmiyor.