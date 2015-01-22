Peşmerge güçleri Musul'da 200 IŞİD militanını öldürdü

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) İstihbarat Teşkilatı Müsteşarı Mesrur Barzani, Peşmerge güçlerinin Musul'un kuzeyinde terör örgütü IŞİD'e karşı başlattığı operasyonda 200 militanın öldürüldüğünü bildirdi.

Musul'un kuzeyinde bulunan savaş bölgesinde basın toplantısı düzenleyen IKBY Başkanı Mesut Barzani'nin oğlu Mesrur Barzani, sabah saat 07.00'de başlayan operasyon hakkında bilgi verdi.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, peşmerge güçlerinin, "Başkomutan Mesut Barzani'nin emriyle terör örgütü IŞİD'e karşı Musul Barajı'nın doğusu ve batısında geniş çaplı bir operasyon başlattığını" belirten Barzani, "Operasyon alanının uzunluğu 40 kilometre, genişliği ise 15'dir. Toplamda 480 kilometrekarelik bir bölgeyi kapsıyor" dedi.

'Bin 500 kilometrekarelik toprak özgürleştirildi'

Peşmerge güçlerinin belirlenen bölgelerin büyük kısmını kontrol etmeyi başardığını vurgulayan Barzani "Toplamda bin 500 kilometrekarelik toprağı özgürleştirdik. Tabii planlarımıza göre buraların daha önce kontrol edilmesi ve Peşmerge güçlerinin yerleşmiş olması gerekiyordu" şeklinde konuştu.

Barzani, Peşmergenin bu günkü operasyonda anti-tank füzeleri kullandığını dile getirerek İngiltere, Almanya, Fransa ve Kanada başta olmak üzere koalisyon güçleri ile diğer ülkeler tarafından gönderilen silahların da yararlı olduğunu söyledi.

Kontrol edilen bölgelerin stratejik öneminin büyük olduğuna işaret eden Barzani şunları kaydetti: "Teröristler bu operasyon esnasında, 14 bomba yüklü araçla Peşmerge güçlerine yönelik intihar eylemi gerçekleştirmeye çalıştılar. Bunların 3'ü koalisyon güçlerine ait savaş uçakları tarafından imha edilirken, 11 tanesini de Peşmerge güçleri ellerine geçen anti-tank füzelerle etkisiz hale getirdi. IŞİD bir daha buralara dönemez."

Operasyonun halen devam ettiğini ve Peşmergenin ilerleyişini sürdürdüğünü aktaran Barzani, "Bu büyük zaferden sonra düşman bir kaç defa karşı saldırıya geçmeye ve Peşmerge güçlerine zarar vermeye kalkıştı. Ancak Allah'ın izniyle hepsini de püskürtmeyi başardık. Operasyonlar devam ediyor. Ancak Peşmergenin büyük kazanımlar elde ettiğini söylemek istiyorum. Teröristlerin hareket alanı kalmadığı için kaçıyorlar. Bazı yerlerde de saklanıyorlar. Ancak Peşmerge onları da saklandıkları yerden bulup çıkaracaktır. Çünkü teröristler yok edilmediği sürece, zarar verme potansiyeli taşımaya devam edecektir" değerlendirmesinde bulundu.

Merkezi Irak hükümetinin verdiği silahların yetersiz olduğunu belirten Barzani, "Gelen ağır silahlardan hissemize düşeni alamıyoruz. Merkezi hükümete gelen 250 araçtan bize sadece 25 tanesi gönderildi. Ancak Irak'ın nufüsuna göre Kürdistan bölgesine daha fazlası düşer. Bu anlamda silahlarımız yetersiz ve az" görüşünü savundu.

Şengal kazasının kontrol edilmesinin Musul planıyla bir ilgisi olmadığını ifade eden Barzani "Telafer'e giden lojistik desteğin de önünü kesmeye çalışıyoruz. Ancak henüz Irak'ın geniş bir coğrafyası terör örgütünün elinde. O nedenle tehdit olmaya devam ediyorlar" sözlerini kullandı.

PKK'nın Şengal'de kanton ilan etme girişimiyle ilgili bir soru üzerine de Barzani, "Hiçbir siyasi güç, Kürtler yerine karar veremez. Bu süreçte görevimiz Kürdistan halkının toprak ve can güvenliğini sağlamaktır" açıklamasında bulundu.

Güver ve Mahmur cepheleriyle ilgili olarak da Barzani şunları söyledi: "Mahmur ve Güver'de de Peşmerge düşmana ağır darbeler indirmiştir. Büyük zaferler elde etmiştir."

Musul'un kuzeyinde Peşmerge güçleriyle IŞİD militanları arasında sabah saatlerinde başlayan çatışmalarda Vane nahiyesi ile birçok köyün kontrolü, IKBY güvenlik birimlerinin eline geçmişti.