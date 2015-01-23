'6 bin IŞİD militanı öldürüldü'

IŞİD'in uğradığı zayiata ilişkin açıklama ABD'nin Bağdat Büyükelçisi Stuart Jones tarafından yapıldı. Büyükelçi Jones, dün El Arabiya televizyonuna verdiği demeçte, koalisyon güçlerinin IŞİD'e karşı düzenlediği operasyonlarda 6 bin militanın öldüğünü belirtti.

İsimlerini vermeyen ABD Savunma Bakanlığı yetkilileri Büyükelçi Jones'un açıklamasını doğrularken, Savunma Bakanı Chuck Hagel konuya farklı bir yaklaşım getirdi. IŞİD'le mücadelede "ceset sayımı" anlayışının doğru olmadığını kaydeden Hagel, Vietnam savaşını hatırlattı. Savunma Bakanı, "Her gün ceset saydığımız bir başka savaşın içindeydim. O savaşı kaybettik" ifadesini kullandı.

Chuck Hagel, IŞİD'in baskı altında olduğunu ortaya koyan başka işaretler bulunduğunu söyledi. Cihatçıların cepheye yeni savaşçı yetiştirmekte zorlandığını, cephede ikmal ve muharebede zorluklar yaşadığını kaydetti.

ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyon Irak'taki hava saldırılarını 8 Ağustos, Suriye'de ise 23 Eylül'de başlattı. ABD istihbaratının geçen yıl açıkladığı bir tahmine göre IŞİD militanlarının sayısı 20 – 31 bin 500 arasında oynuyordu. Hava saldırılarında 6 bin dolayında militan yitirmesi, IŞİD'in savaş gücünün yüzde 20 – 30 oranında kaybı olarak yorumlanıyor.

Musul IŞİD'den geri alınacak

Bu arada "Wall Street Journal" gazetesi, Irak'ın ikinci büyük kenti Musul'un IŞİD'den kurtarılması için hazırlık yapıldığını duyurdu. Gazetenin dünkü nüshasında yer alan bir habere göre, ABD Merkez Kuvvetler Komutanı Lloyd Austin, halen eğitim altında bulunan Irak askerleri ve Peşmergeler tarafından yürütülecek operasyona Amerikan askerlerinin de destek vermesi seçeneğini değerlendiriyor.

Öta yandan IŞİD'e karşı uluslararası koalisyona üye 21 ülkenin temsilcisi, İngiltere Dışişleri Bakanı Philip Hammond ve ABD Dışişleri Bakanı John Kerry'nin davetiyle dün İngiltere'nin başkenti Londra'da bir araya geldi. Toplantıda IŞİD'e karşı izlenen strateji gözden geçirildi. Askeri operasyonların yanı sıra yabancı savaşçı sorunu, terör örgütünün finansmanı ve çatışma bölgesinde bulunan sivillere insani yardım ulaştırılması gibi konular ele alındı.