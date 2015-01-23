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Dünya

'IŞİD'in üst düzey komutanlarının yüzde 50'si öldürüldü'

ABD Dışişleri Bakanı John Kerry, son dört ayın IŞİD raporunu açıkladı

23 Ocak 2015 10:20

ABD Dışişleri Bakanı John Kerry, terör örgütü IŞİD'e yönelik, Suriye ve Irak'ta, son 4 ay içinde yapılan operasyonlarla ilgili bilgiler verdi.

John Kerry, İngiltere'de düzenlenen IŞİD ile mücadele" toplantısına katıldı.

Burada son aylardaki gelişmeleri ele aldıklarını belirten Kerry, Irak ve uluslararası ortaklarının, terör örgütü IŞİD'e karşı önemli kazanımlar elde ettiğini kaydetti.

IŞİD'le ilgili Eylül ayında Brüksel'de yapılan toplantıdan bu yana terör örgütüne karşı Suriye ve Irak'ta 2 bine yakın saldırı gerçekleştirildiğini belirten Kerry, "IŞİD'in üst düzey komutanlarının yüzde 50'si öldürüldü" dedi.

Kerry, "Yüzlerce araç ve tank imha edildi. IŞİD'in kullandığı yaklaşık 200 petrol ve doğalgaz tesisi devre dışı bırakıldı. Avusturya, Malezya, Kosova ve diğer ülkelerdeki yabancı savaşçı ağları kırıldı. Almanya, Avustralya ve İngiltere'de yabancı savaşçılar yargılandı" diye konuştu.

Mısır ve Suudi Arabistan'ın önde gelen dini liderlerinin IŞİD'in İslamiyet'e doğrudan tehdit oluşturduğuna dair fetvalar yayınladığını hatırlatan Kerry, koalisyon ortaklarıyla IŞİD'in sosyal medyadaki varlığıyla da mücadele ettikleri bilgisini verdi.

Başkent Londra, İngiltere Dışişleri Bakanı Philip Hammond ile ABD'li mevkidaşı John Kerry'nin eş başkanlığında dün "IŞİD ile mücadele" toplantısına ev sahipliği yaptı. Toplantıda Türkiye'yi Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu temsil etti.

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