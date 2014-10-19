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Dünya

IŞİD, 17 yaşındaki genci çarmıha gererek infaz etti

Suriye'de çektiği IŞİD videolarını '500 Türk Lirası karşılığında' satmakla suçlanan 17 yaşındaki bir genç çarmıha gerilerek öldürüldü

19 Ekim 2014 17:52

IŞİD, Suriye’deki merkezlerinin fotoğraflarını çekip satmakla suçladığı 17 yaşındaki Abdullah el-Buşi’yi sokak ortasında çarmıha gererek infaz etti.

AFP'nin haberine göre Suriye İnsan Hakları Gözlemevi infazın Halep'te gerçekleştiğini açıkladı. 

Twitter'da paylaşılan infaz görüntüsünde gencin boynuna asılan bir yazı görülüyor. Yazıda, din değiştirdiği iddia edilen gencin IŞİD’in Suriye’deki bir askeri üssüne ait fotoğrafı karşılığında “500’er Türk Lirası” para aldığı için 3 gün boyunca çarmıha gerildiği belirtiliyor. 

Suriyeli aktivist grup “Rakka sessizce katlediliyor” tarafından Twitter’da yayınlandıktan sonra hem IŞİD yanlıları hem de IŞİD karşıtları tarafından sıklıkla paylaşıldı.

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